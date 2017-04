Marc y Alex Márquez, las primeras caídas del fin de semana en Las Termas

Hoy 12:08 -

Los hermanos Márquez, en MotoGP y Moto2, sufrieron las primeras caídas del fin de semana, durante los ensayos libres en Las Termas.

Los españoles Marc y Alex, tuvieron problemas de adherencia con sus respectivas motos, y terminaron en la grava.

A quick exit from the session & a tumble through the gravel for @alexmarquez73... he's up & ok! #ArgentinaGP pic.twitter.com/JKxf0UAlce