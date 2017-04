"Un frente donde estemos unidos es la clave para ganar la elección"

Fotos POSTURA. Rodríguez Saá dijo que la oposición "no pone palos en la rueda" y que Macri "va a terminar su mandato".

08/04/2017 -

Trabajar por "la unidad del peronismo" a partir de un plan de carácter "programático, público y plural", es una clave central que consideró fundamental el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, de cara a las legislativas nacionales de octubre.

Invitado por el Instituto de Estudios Políticos y Sociales Arturo Jauretche, para disertar en la Unse sobre "la vigencia del proyecto nacional", el mandatario provincial planteó la necesidad de "hacer un frente donde estemos todos unidos para ganar la elección. Esa es la clave, pero primero se debe hacer un programa público con ideas compartidas y pluralistas que nos reúna a todos por igual", apuntó.

Te puede interesar: "Se conformó el tribunal para la Megacausa 3 "

Consultado sipodría ser una referente para lograr la unidad dentro del peronismo, dijo: "Es una obligación histórica que el peronismo esté unido, teniendo adelante las necesidades de la gente. La unidad no se hace con candidatos, todos quieren serlo. Yo personalmente tuve muchas críticas hacia ella, pero de eso ya no me acuerdo".

"Si ella es candidata en un clima de unidad y si estamos en el mismo espacio, por supuesto que la apoyaría, pero no pasa por ahí, sino por lograr un frente programático, con diferentes propuestas", insistió.

Críticas a la gestión

En el plano de las decisiones tomadas por el Ejecutivo nacional planteó que la inflación y la pobreza son dos temas prioritarios a resolver.

"El Gobierno no tiene un plan serio para combatir la pobreza y cada vez van creciendo más las necesidades de la gente, sumado al endeudamiento externo que ahora es más que alarmante".

En este marco, analizó las dos recientes movilizaciones sociales, una de ellas, protagonizada por la CGT en marzo y ‘la marcha por la democracia’ (1A), a favor del Gobierno. "Algunos lo vieron como una lucha por ver quién gana la calle, lo cual es un disparate. Si el carrito con la mercadería está lleno, la calle es del oficialismo; pero sin embargo, tiene poca mercadería, la calle es de la oposición. Todos somos protagonistas de lo que pasa en la calle", sostuvo.

Aun así, el mandatario provincial consideró que el presidente Macri "va a terminar su mandato", aunque resaltó que "sería interesante que el Gobierno nacional privilegie el diálogo en toda su dimensión, pero también es cierto que los argentinos tenemos que llegar a un punto de razonamiento y concordancia para estar unidos, siempre mediante el diálogo".

Continuó ahondando que "el Gobierno tiene muchos errores, y se hacen los frágiles. Ellos hacen cosas a favor de ellos, y el pueblo tiene que esperar. Hablan de inversiones extranjeras pero no vemos los resultados, y si esto pasa, esas empresas podrán condiciones buscando beneficios a costo de un menor salario de los trabajadores", resaltó el mandatario provincial.