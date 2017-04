Talleres de Córdoba derrotó a Lanús 3 a 1

Fotos Talleres se impuso a Lanús.

08/04/2017 -

El partido que cerró la jornada sabatina presentó un espectáculo cargado de entretenimiento. Desde los primeros movimientos, Talleres tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un penal que finalmente falló Palacios. Desde los doce pasos, Andrada demostró su capacidad para desviar el remate del delantero y mantener su arco de Lanús en cero.

A medida que continuó el pleito, el ritmo de la intensidad de los protagonistas fue en disminución, pero en el complemento regresaron al campo con una agresividad ofensiva que no permitía pestañar.

La combinación entre Godoy, Palacios, Gil y Menéndez derivó en el tanto local para que explote el Mario Alberto Kempes. Sin embargo, en la escena siguiente Román Martínez se asoció con Lautaro Acosta, y el Laucha abasteció a Sand, para que el Pepe empareje las acciones. En menos de 90 segundos, las emociones se enredaron entre la felicidad cordobesa y el desahogo del Granate.

El choque estaba tan parejo que el triunfo estaba a merced de cualquiera. Una mala salida de Andrada fue la razón por la que el elenco de Kudelka consiguió sacar una nueva ventaja a través de Reynoso. Con el 2 a 1, el delirio volvió a ser protagonistas en las tribunas y la sensación del certamen justificaba su victoria gracias a la producción de sus intérpretes.

No conforme con el ajustado triunfo, Talleres se aprovechó de las dudas del arquero que se había convertido en héroe en el primer tiempo. Otro error de Andrada le dejó servido el tercer grito a Palacios y el ex Boca no dudó: 3-1 para bajarle el telón a la noche transformar al mendocino con pasado en Arsenal en el villano y responsable de la derrota bonaerense. El baile comenzó temprano con el sabor tradicional del fernet.