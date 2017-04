El conmovedor mensaje de despedida que le dedicó, en Facebook, Andrea Lescano a su hija Micaela

10/04/2017 -

"¡Vuela alto mi Negra! como siempre lo hiciste". Así empieza el mensaje de despedida que Andrea Lescano le escribió a través de Facebook a su hija Micaela García, la joven de 21 años que apareció muerta en un descampado de Gualeguay, tras una semana de búsqueda y luego de que su presunto femicida indicara dónde se encontraba el cuerpo. "Hoy escuchamos tu canto de donde estés", le dedicó la mujer.

En medio del dolor, la mamá de Micaela García eligió la red social para expresar sus sentimientos hacia su hija, horas después de haberse enterado del asesinato. Fiel a los ideales que perseguía Micaela, quien participaba activamente del movimiento #NiUnaMenos, Lescano escribió en uno de los posteos: "Te prometo que lucharé por tus ideales, que todos te puedan ver".

"No me salen las palabras. Siempre estás en mi corazón. Agradezco y sé que hice todo para hoy no sentirme arrepentida de haber dejado de hacer algo por vos", agregó la madre de Micaela y, acompañando el mensaje con una foto en la que se muestran juntas, le dedicó: "Vos me enseñaste a ser mamá. TKM, te amo. Hasta pronto mi Negra!!!!!!".

También aprovechó el espacio para agradecer el acompañamiento que recibió durante la búsqueda de Micaela y luego de darse a conocer la peor y más triste noticia, por medio de la consigna "Todos somos Micaela" y por las distintas marchas que se organizaron. "En este momento tan doloroso que me toca vivir, quiero agradecer a todos los que me dieron fuerza. Mi Negra, los va a proteger y guiar. Micaela García, va vivir en cada uno de sus corazones!!!"l