Cerebro y marihuana: evidencias de un cerebro dañado

11/04/2017 -

H ay cierta evidencia de estudios científicos, que indica que el riesgo de que una persona sufra de un ataque al corazón durante la primera hora después de haber fumado marihuana es casi 5 veces más alto que el riesgo usual. Esta observación puede ser en parte explicada por el efecto que la marihuana tiene al aumentar la presión arterial (en algunos casos) y el ritmo cardiaco y al disminuir la capacidad de que la sangre pueda transportar oxígeno. El uso de marihuana también puede ocasionar hipotensión ortostática (vértigo o mareo al ponerse de pie), posiblemente aumentando el peligro de desmayarse o caerse. La tolerancia hacia algunos de los efectos cardiovasculares usualmente se desarrolla después de estar expuesto a la droga repetidamente. Estos efectos en la salud necesitan ser explorados más a fondo, especialmente ahora dado al aumento en el consumo de "marihuana medicinal" por personas con problemas de salud y adultos mayores que pueden tener una vulnerabilidad más alta dada a complicaciones cardiovasculares que vienen con la edad. El fumar marihuana está relacionado con una inflamación amplia de las vías respiratorias, una resistencia más alta en las vías respiratorias y una híper inflamación de los pulmones, y las personas que fuman marihuana regularmente han reportado más síntomas de bronquitis crónica que las personas que no fuman. Fumar marihuana también puede afectar la capacidad de defensa del sistema respiratorio, incrementando de esta forma la probabilidad de que la persona adquiera infecciones respiratorias, incluyendo neumonía. La marihuana y la psicosis Varios estudios han encontrado una conexión entre el uso de la marihuana y un riesgo más alto de enfermedades mentales, incluyendo psicosis (esquizofrenia), depresión y ansiedad. Un reciente estudio asegura que las personas que consumen marihuana son más propensas a ser diagnosticados con una condición de salud mental psicótica, como la esquizofrenia, que las personas que nunca han usado la marihuana. Esto, explican los autores del estudio, se debe a que los componentes químicos del cannabis alteran la actividad neuronal del cerebro. La marihuana y el coeficiente intelectual Los adolescentes que consumen marihuana de manera habitual antes de los 18 años pueden tener daños duraderos en la inteligencia y afectar a la atención y a la memoria. La investigación detectó que aquellos que comenzaron a fumar marihuana en la adolescencia y continuaron consumiéndola tuvieron una disminución en su coeficiente intelectual. En concreto la reducción fue de 8 puntos, al comparar el coeficiente intelectual de los participantes en el estudio a los 13 y a los 38 años. El tamaño del cerebro y la conectividad El consumo de marihuana podría estar vinculado a los cambios en el tamaño del cerebro de los fumadores regulares de marihuana en comparación con los que nunca consumieron esta sustancia. Los usuarios de la marihuana tenían menor volumen de materia gris en una región del cerebro llamada ‘corteza orbitofrontal’: el lóbulo frontal del cerebro relacionado con el procesamiento cognitivo en la toma de decisiones. Además, el estudio reveló que el cerebro de los fumadores de marihuana tiene una conectividad superior funcional y estructural. Sistema de recompensa del cerebro El cerebro de las personas que han fumado marihuana durante muchos años puede responder de diferente manera a ciertas recompensas, en comparación con los cerebros de las personas que no consumen cannabis. "La marihuana interrumpe el circuito de recompensa natural del cerebro, haciendo a la marihuana altamente relevante para los grandes consumidores. Estas alteraciones cerebrales podrían ser un marcador de transición del uso de marihuana recreativa al uso problemático", señalaron los autores del estudio. Las neuronas ruidosas El compuesto primario de la marihuana -tetrahydrocannabinol (THC)- puede incrementar la actividad neuronal aleatoria, denominada ‘ruido neuronal’. Este fenómeno sería el responsable de interrumpir el procesamiento normal de la información en los circuitos cerebrales de las personas sanas (sin esquizofrenia) y provocaría los síntomas psicóticos. El incremento del apetito La marihuana puede afectar a ciertas neuronas en el cerebro que normalmente son responsables de la supresión del apetito, y este efecto puede explicar por qué la gente suele tener mucha hambre después de fumar marihuana. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Yale (EE.UU.), el cannabis afecta a las neuronas del cerebro que son responsables de suprimir el apetito. "Es como pisar el freno de un automóvil y que en lugar de detenerse acelere", explicaron los responsables del estudio. La marihuana y el cerebro de un adolescente El cannabis puede afectar al cerebro adolescente de manera diferente de cómo afecta al cerebro adulto. Sin embargo, estos efectos pueden no ser los mismos para todos los consumidores y puede depender de factores individuales como la genética. En los adolescentes que genéticamente son susceptibles a la esquizofrenia, la marihuana podría alterar su desarrollo cerebral en formas potencialmente negativas a largo plazo. La marihuana como un medicamento Las propiedades medicinales que probablemente tienen la marihuana y sus componentes han sido el centro de varias investigaciones científicas y de varios debates por décadas. El THC por si solo ha demostrado tener beneficios médicos para ciertos usos específicos. Existen dos medicamentos a base del THC, aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration—FDA), dronabinol (Marinol) y nabilone (Cesamet), prescritos en forma de pastilla para las náuseas en pacientes que están recibiendo quimioterapia y para estimular el apetito en pacientes con síndrome consuntivo por el sida. El uso de la marihuana como medicina también presenta otros problemas tales como los efectos adversos de fumar y las discapacidades inducidas por el THC de las habilidades cognitivas. De todas formas, varios estados han legalizado la dispensación de marihuana o de sus extractos para las personas con ciertas condiciones de salud. Otra de las preocupaciones con la "marihuana medicinal" es que hasta el momento se sabe muy poco sobre el impacto que puede tener el uso de marihuana a largo plazo en las personas con vulnerabilidades de salud o dadas a su edad a quienes se les está dispensando esta droga—como los adultos mayores o las personas con cáncer, sida, enfermedades cardiovasculares, esclerosis múltiple u otras enfermedades neurodegenerativas.