Kasanzew contra Bonafini: "Es una miserable por haber hablado así de nuestros héroes"

Fotos ASISTENCIA. Ante una nutrida concurrencia, Nicolás Kasanzew brindó su punto de vista sobre Malvinas.

12/04/2017 -

El periodista Nicolás Kasanzew brindó una charla en el complejo Juan Felipe Ibarra sobre su cobertura como corresponsal de guerra, en Malvinas. Antes, en una entrevista con EL LIBERAL y luego durante su exposición, cuestionó a quienes hoy siguen negando este conflicto bélico que sostuvo la Argentina con Gran Bretaña en 1982.





-¿Consideras que el 2 de abril de 1982 fue el momento oportuno para recuperar Malvinas?

-No se puede entender el 2 de abril sino se entiende que fue una provocación inglesa. El famoso ‘toco y me voy’. Por eso, lo único planificado fue el 2 de abril. Hubo un guiño, del Pentágono (Departamento de Defensa de los Estados Unidos), encargado por los ingleses, de que se podía recuperar Malvinas y después se negociaba, se compartía el petróleo, etc. Eso fue una trampa. Nuestros generales y almirantes cayeron en esa trampa y después no pudieron dar marcha atrás porque la gente se lanzó a las calles y plebiscitó la recuperación de Malvinas. Esa es la clave. Sin eso no se puede entender Malvinas. ¿Nuestros generales iban a osar entrar en una guerra?, pero jamás de los jamases, ni en sus peores pesadillas. Cuando Galtieri (Leopoldo Fortunato, presidente militar que llevó a la guerra de Malvinas) le dice a su entonces ministro de Defensa, Amadeo Frúgoli, ‘saquemos a las tropas de las islas’. Frúgoli contestó: ‘No podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo’.





-Hebe de Bonafini supo calificar de "fachos" a los ex combatientes de Malvinas.

-Es realmente una locura decir eso. Sólo pueden nacer de un odio ideológico y de una inconsciencia total. ¿Los soldados de 18 años eran fachos? Yo estoy seguro que ni sabían lo que era la palabra facho. Es una miserable por haber hablado así de nuestros héroes.





-Adolfo Pérez Esquivel, la madre de plaza de Mayo, Nora Cortiñas y el padre "Pepe" celebraron una misa en la isla y reclamaron "Identidad a los 123 NN" como consideran a los muertos argentinos en Malvinas.

-Esa es otra de las ideas fuerza falaces sobre Malvinas. Hace poco apareció otra falacia al sostener que en Malvinas tenemos NN. Los profanadores de tumbas mienten, no paran de mentir. Espero que no avance este intento sacrílego de los profanadores de tumbas de nuestros héroes de Malvinas.





-El general Martín Balza dijo que Malvinas "fue una causa justa en manos bastardas".

-No sé a quién se refería porque en Malvinas propiamente dicho combatieron no con manos bastardas sino con manos muy nobles los jóvenes oficiales y suboficiales y los soldados conscriptos, muchos de ellos se destacaron como héroes. Las manos bastardas no estuvieron en Malvinas. Si exceptuamos a los generales, los combatientes lucharon noblemente.





-¿Qué reflexión tiene sobre el proceso de desmalvinización?

-La desmalvinización fue, y sigue siendo, una forma de censura: no se puede hablar de los héroes, solamente se puede hablar de las miserias. Yo sufrí un coletazo de la desmalvinización. Fui un desmalvinizado individual. Como el general Nicolaides (entonces comandante en jefe del Ejército Argentino de la Junta Militar que asumió el poder luego de Malvinas), que fue el hombre fuerte después de la caída de Galtieri, dijo: ‘Malvinas no existió’, y como yo era un recordatorio viviente de que sí existió, primero, me dejaron sin trabajo los militares, me hicieron una calumnia y me persiguieron y esto continuó con los gobiernos civiles. Por eso, en los 90, me tuve que ir del país a trabajar.