"Cuando juego me siento seguro de lo que puedo dar"

13/04/2017 -

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, que ante Barcelona de Ecuador y por la Copa Libertadores volvió a jugar profesionalmente tras su retiro el 18 de mayo de 2014, afirmó que se siente "seguro’ de lo que puede darle al equipo cuando sale a la cancha.

‘Cuando juego me siento seguro de lo que puedo darle al equipo, después puedo hacerlo bien o mal pero eso es otra cosa y si tengo dudas no juego", señaló Verón, que formó parte del equipo ‘Pincha’ que perdió en La Plata ante Barcelona de Guayaquil.

"La verdad que no soy pesimista y trabajaremos para revertir esta situación, no se sabe lo que puede pasar, pero siempre pensamos en positivo. Esto sigue abierto, nos duele perder y no nos gusta, pero hay que poner la cabeza en lo que viene", agregó el futbolista-presidente.

Más adelante puntualizó: "Siempre hay que ganar, para dejar bien parado al club, es una obligación de todos. Hay que mentalizarse en que todo sigue abierto, aunque el margen de error se achicó".

La "Brujita" remarcó en rueda de prensa que "la realidad es que para muchos fue la primera experiencia en una Copa Libertadores y eso tiene un peso, creo que en líneas generales se hizo un buen partido. Esto va a servir. Apostamos a un proceso donde tenés muchos chicos, al crecimiento y a la experiencia para lo que viene".