La séptima fecha tendrá varios duelos atractivos

Fotos EN ALZA. Sara Mañu viene de derrotar por 4 a 2 a Peluquería Luis y se tomó revancha de la final del verano.

15/04/2017 -

La Liga del Sur programó para mañana la séptima fecha de su torneo Apertura, que tendrá duelos muy interesantes, tanto en la C33 como en la C40. Desde las 15 y 17, los cotejos serán:

En El Liberal, Las Heras vs. Alberto Rueda y Agrup. Martín Fierro vs. Corralón San Esteban. En Boca de Los Flores, Papelera El Mundo vs. Filial 23 y Papelera El Mundo vs. Zanjón. En París, París FC vs. Repuestos El Globito y Almirante Brown vs. Arquitectos. En Los Halcones 1, Agrup. Martín Fierro vs. Los Pasajeros y La Brown Malagueña vs. Villa Reconquista.

En San Martín de Vuelta de La Barranca, San Martín vs. Profesores Juniors y Coy Unidos vs. Atlético Alianza. En Gimnasia de Maquito, Barrio Cáceres vs. Empresa La Unión y Barrio Cáceres vs. Las Heras.

En Ciclón de Flores, San Carlos vs. La Fusión de Beltrán y Los Santos vs. Taller del Oeste.

En Palermo de La Banda, La Joya Gramajo vs. La Verdulería y Palermo vs. Sp. París. En Las Monjitas (al lado de Logísti ca), Villa Antonia vs. La Brown y Villa Antonia vs. Expreso Lo Bruno. En Defensores de Maco, Academia y Pel. Luis vs. Fernández y El Porvenir vs. Villa María.

En Halcones 2, Moto Full vs. UTA y Parque Sur vs. Ejército Argentino. En Vélez de Maquito, Estudiantes de Ulluas vs. Pilchería Max Mar y San Carlos vs. Academia Pel. Luis. En Villa Yocca, A.A. Pelé FC vs. Villa Carolina y RG Neumáticos vs. Repuestos El Globito. En 8 Hermanos, Villa Yocca vs. Villa Reconquista y Villa Yocca vs. París FC.

En Santa María, La Pampa vs. Indumentaria Lar y San Antonio vs. El Carro de Ariel. En El Sur de Vuelta de La Barranca, La Castelli vs. Los Monkikis y Taller El Porteño vs. Sitravise Ipvu. En Los Pichones 1, Gomería Sara Mañu vs. La Gaucho y Gomería Sara Mañu vs. Cioccolani.

En Zanjón 1, Zanjón vs. Peca Suárez Construcciones y La Feria vs. Nuevo Beltrán (33). En La Cuchilla de Fernández, Hotel California vs. Club 504 (33).

Asociación

También esta tarde, y en los mismos horarios de las 15 y 17, la Asociación de Futbolistas Amateurs hará disputar la séptima fecha de su Torneo Apertura denominado "Héctor Santillán". El programa es:

En Asociación Nº 1: Hotel Savoy vs. Saravah y Técnicos vs. Loreto Unidos. En Asociación Nº 2: Maestros vs. Amigos Mona Acuña y Organización Norcen vs. Mis Nietitos. En Club Banco Provincia: Almirante Brown vs. Puente Alsina y Súper Colón vs. Expreso San Nicolás.

En Zanjón Nº 2: Gremio Municipal vs. Lagartos Malvinas y Zanjón vs. Campeones del 28. En San Isidro (Santa María): San Roque vs. HC Lubricantes y Villa Hortencia vs. San Carlos. En Defensores de Forres: 17, Rabenar vs. Sitravise-Ipvu.