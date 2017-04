Se definen los octavos de final

16/04/2017 -

El Torneo Federal C está en su etapa de definiciones y esta tarde quedarán determinados los equipos clasificados a cuartos de final, luego de que se disputen los encuentros de vuelta de los octavos.

Son varios los equipos santiagueños que quieren seguir en carrera por el ascenso al Federal B. El programa de partidos de hoy es el siguiente: 16, Sector El Alto de Termas vs. Estudiantes de Huaico Hondo (árbitro: Fernando Albornoz de Tucumán), Atlético Salamanca de Monte Quemado vs. Talleres General Belgrano de Añatuya (Emilio Maguna); 16.30, Instituto Tráfico de Frías vs. Villa Unión de La Banda (Juan Toledo de Catamarca); 17, Independiente de Fernández vs. Deportivo La Paz de Tinogasta (Diego Rodríguez de Tucumán) y Central Argentino de La Banda vs. Rioja Juniors (Mariano Rivero de Las Termas).

El que sacó el mejor resultado en la ida fue Independiente, que en Tinogasta se impuso 2 a 0 y hoy pasará a cuartos hasta perdiendo por un gol. Idéntico es el panorama para Villa Unión, que también ganó 2 a 0 el primer partido, con la diferencia de que lo hizo como local y ahora deberá sostener esa ventaja en Frías. Lo mismo con Estudiantes, que en Las Termas buscará hacer pesar el 2 a 0 de la ida para seguir en carrera. En tanto, Central Argentino obtuvo un buen empate (1 a 1) en La Rioja y buscará resolverlo en casa. Y Salamanca irá por revertir el 1-0 de Talleres.