Comienza la fecha 3 del Apertura

17/04/2017 -

La Asociación Capitalina de Básquet programó para esta noche partidos que marcán el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura 2017.

La programación es la siguiente: Normal Banda vs. Olímpico, en Infantiles (Díaz y Páez); Belgrano vs. Quimsa, en Cadetes y Mayores (G. D’Anna y N. D’Anna); Nicolás Avellaneda vs. Huracán, en Cadetes y Mayores (Mukdsi y A. D’Anna); Lawn Tennis vs. Sportivo Colón, en Infantiles y Juveniles (Vasquez y Montoya); Jorge Newbery vs. Red Star B, en Infantiles (Aliaga y Leguizamón).

En las canchas donde se disputen dos partidos, el primero comenzará a las 20.15 y el segundo, a las 22.