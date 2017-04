Fotos Se confirmó la muerte de Emanuel Balbo.

17/04/2017 -

Emanuel Ezequiel Balbo murió producto del irreparable traumatismo de cráneo sufrido luego de haber sido lanzado al vacío desde una de las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes. El joven, peleó por su vida en el Hospital de Urgencias de la provincia de Córdoba desde el sábado cuando llegó ahí tras el violento incidente que se produjo en el clásico entre Belgrano y Talleres de Córdoba.

Las primeras versiones que circularon, indicaban que Emanuel era un hincha de Talleres infiltrado y que por eso había recibido el maltrato que a la larga terminó con su vida. Sin embargo, su padre salió a desmentir esto y a confirmar la hipótesis de que las agresiones se produjeron porque había identificado al asesino de su hermano.

"Quiero aclarar que mi hijo no es hincha de Talleres, no tiene ningún tatuaje y no estaba robando en la tribuna. Mi hijo es bien de Belgrano pero el problema se arma porque a mí hace cuatro años me mataron a un hijo y Emanuel se encontró en la cancha con uno de los que lo mataron, que es Oscar Alfredo "El Sapito" Gómez. Ahí pasó todo y como Gómez es poco hombre, en vez de defenderse solo incitó a la violencia a todos los amigos que tenía ahí y ellos le pegaron a mi hijo", declaró dolido el padre de Emanuel.

En las últimas horas, detuvieron a dos personas acusadas de haber sido quienes arrojaron desde la tribuna a Balbo. El director de Seguridad cordobés, comisario Jorge Gómez, anticipó que los apresados son padre e hijo, de apellido Oliva.

Por su parte, la abogada de "Sapito" Gómez salió a defenderlo informando que su cliente no se encuentra prófugo y que en las próximas horas presentará un "mantenimiento de la libertad" para que no sea detenido durante la instrucción.