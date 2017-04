El viernes arranca la serie ante Hindú

Fotos ILUSIÓN. El plantel de Independiente partirá en la madrugada del jueves con destino a Resistencia.

18/04/2017 -

La Secretaría Técnica de AdC y el Departamento de Competencias confirmó las fechas de los playoffs de cuartos de final del Torneo Nacional de Ascenso, en los que Independiente BBC enfrentará a Hindú de Resistencia.

Al igual que en la serie ante Salta Basket, el conjunto santiagueño no tendrá ventaja deportiva. Su próximo rival terminó como número uno de la Conferencia Norte.

La serie arrancará el próximo viernes 21 y continuará el domingo 23 en cancha de Hindú. Luego, se trasladará al Ciudad, donde el tercer juego se disputará el miércoles 26 y el eventual cuarto partido, el viernes 28. De ser necesario un quinto juego decisivo, se jugará el lunes 1 de mayo en Resistencia.

Los cruces

Los emparejamientos de la conferencia Norte son los siguientes: Hindú vs. Independiente, Villa Ángela Basket vs. San Isidro de San Francisco, Comunicaciones de Mercedes vs. Villa San Martín de Resistencia y Unión de Santa Fe vs. Tiro Federal de Morteros.

En la Conferencia Sur, los cruces serán los siguientes: Deportivo Viedma vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán vs. ganador de Atenas de Carmen de Patagones/Tomás Rocamora, Estudiantes de Olavarría vs. Petrolero de Plaza Huincul y Parque Sur de Concepción del Uruguay vs. Platense.

En tanto, el plantel de Independiente se entrena en doble turno con la ilusión de ganar al menos un partido en Resistencia para definir la serie en el Ciudad.

El viaje fue programado para la madrugada del jueves y tras instalarse en la capital chaqueña, los jugadores realizarán una práctica en horas de la noche en el estadio de Hindú.

Todo indica que el entrenador Javier Montenegro tendrá la totalidad del plantel a su disposición.