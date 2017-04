Fotos Nunca es tarde: el cartonero que aprende a leer y escribir en la escuela itinerante

Hoy 13:33 -

Sobre una mesa y rodeado por dos maestros, Carlos aprendió este martes a escribir el nombre de sus cinco hijos y el de su esposa. Logró hacerlo gracias a la escuela itinerante que los docentes instalaron frente al Congreso.

Te puede interesar: "La conmovedora carta del tío de Balbo a los agresores "

Carlos, que por las noches trabaja como cartonero y vive en una pensión de Congreso, asiste desde hace cinco días a la escuela itinerante. "Vine para aprender a leer y escribir", comenzó diciendo durante una entrevista.

"Me están ayudando mucho", dijo al referirse a las clases que ha tenido desde el 13 de abril. También contó que le gustaría en un futuro poder "enseñarle" a otras personas. "Hasta que no sea maestro no paro. Estoy contento. Esto un desafío para mí", comentó.