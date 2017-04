Hoy 23:02 - ¡Buen día! ¿Cuántos libros se escribieron sobre la adolescencia y para adolescentes? Incontables. Pero desde hace un tiempo están apareciendo algunos pequeños volúmenes... escritos por adolescentes. Me parece formidable. Sobre todo los que son de la calidad de “Amigo adolescente”, escrito por una chica de sólo 15 años: Andrea Schellemberg. Aquí va una de sus páginas. El tema, la libertad: “Días atrás, al salir del colegio, fui a un parque que nunca había visitado. Antes de decidirme estaba atada a las costumbres y hábitos de una chica de mi edad, pero me liberé de estas ideas. Fui con el dinero justo para el pasaje, con mis jeans gastados, con el suéter emparchado en los codos y en zapatillas deportivas. Sola, recorrí todo el parque en un momento y sentí que la naturaleza crecía dentro de mí. ¡No! Esto no es liberación femenina. Es liberación humana, porque he llegado a la conclusión de que el hombre tiene miedo de sí mismo y de los demás, por eso no nos liberamos. ¿Qué podría pensar la gente de esa chica vestida tan comúnmente caminando sola por un parque? A mí no me interesa su opinión. Lo importante es que hice lo que quise sin perjudicar a nadie. Somos muchos los que nos llamamos cristianos y estamos atados al “no te metas”, al “qué dirán”. ¿Qué cristiano se arriesgaría a evangelizar delincuentes, sin obstáculo alguno? ¡Pocos! Únicamente Cristo puedo hacerlo con plena libertad. Pero vayamos a las pequeñas cosas. A veces en la escuela tengo ganas de dar mi opinión y callo por temor a equivocarme. Hasta me quito la libertad de conocer y amar algo o a alguien. A veces tengo ganas de hacer tantas cosas, y sin embargo reprimo todos estos impulsos, por temor a los que pueden o no pensar los que me rodean. Es precioso liberarse de sí mismo, para liberarse de la gente. Yo estoy luchando para romper esas cadenas que llevo dentro...”. Y como alguien escribió: “Las cadenas de la costumbre son siempre demasiado débiles para sentirlas, hasta que se hacen demasiado fuertes para romperlas”. ¡Hasta mañana!