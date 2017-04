Una niña de 12 años sería abusada por su padrastro desde los 4

Fotos ACUSACIÓN. La docente habría tomado la determinación de denunciar el hecho tras la negativa de la madre.

20/04/2017 -

Una niña de 12 años sería abusada sexualmente por su padrastro desde los 4. La madre tendría conocimiento del aberrante hecho, pero guarda silencio. La directora de la escuela a la que asiste la menor radicó la denuncia en la Comisaría Primera del Menor y la Mujer, mientras que ya habría un proceso abierto en un Juzgado de Familia por su situación.

El calvario de la niña salió a la luz meses atrás cuando la madre de una compañera suya, la habría escuchado decir que "ya no quería vivir más". Ese episodio fue comunicado por la mujer a las docentes y éstas comenzaron a indagar sobre lo que le pasaba a la menor.

La víctima habría relatado que desde aproximadamente los 4 años, su padrastro -que hoy tiene 47- comenzó a manosearla. De acuerdo con la investigación actualmente cada vez que la niña queda sola con el depravado, la acosa, la espía mientras se viste, intenta tocar sus partes íntimas, y ella intenta resistirse y le suplica que no la moleste más.

Aparentemente, el sujeto la amenaza para que no cuente a nadie lo ocurrido y le asegura que si lo hace, él irá preso y ella será la culpable de que sus hermanos y su mamá sufran.

Pese al hermetismo en torno al caso, las fuentes precisaron que la madre de la menor, la cual tendría 27 años, estaría al tanto de la situación y de las vejaciones que sufre su hija, pero se habría negado en reiteradas oportunidades a radicar la denuncia cuando las docentes la alertaban de la situación. Por último, las fuentes confiaron que la niña manifestó a su maestra: "Yo sufro, y a veces ya no quiero vivir, porque espero que venga mi papá y me lleve con él. Si hubiera estado con él, muchas cosas feas no me hubieran pasado".