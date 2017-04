Una octava jornada con duelos muy destacados

Hoy 21:44 - La Asociación de Futbolistas Amateurs programó para mañana la octava fecha del Campeonato Apertura 2017 Héctor “Ture” Santillán, con encuentros muy atrayentes. Los horarios de inicio de los mismos serán los de las 15 y 17, para los primeros y segundos turnos. Este es el programa completo: En Asociación (Cancha Nº 1), Almirante Brown vs. HC Lubricantes y Rabenar vs. San Roque. En Asociación (Cancha Nº 2), Expreso San Nicolás vs. Lagartos Malvinas y Maestros vs. Hotel Savoy. En Club Banco Provincia, a las 15, Súper Colón vs. Puente Alsina. En EL LIBERAL, Sitravice- Ipvu vs. Saravah y Gremio Municipal vs. Zanjón. En Ingenieros, a las 17, Técnicos vs. Banco Provincia B. En San Isidro (Santa María), Villa Hortencia vs. Organización Norcen y Campeones Del 28 vs. Amigos Mona Acuña. En Alberdi (Loreto), a las 17 horas, Loreto Unidos vs. San Carlos. Confirmación Se confirmó que el conjunto de Mis Nietitos le gana puntos a Previsión. Únicamente el primer partido tiene una tolerancia de 30 minutos, de acuerdo con lo confirmado por la organización de este ya tradicional campeonato de fútbol amateur. Se viene tro sábado con muchas emociones en el mundo de la Asociación de Futbolistas Amateurs, en las diferentes canchas que habitualmente son sedes del campeonato en cada fin de semana