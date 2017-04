Cuarto capítulo para el Apertura en la ciudad de Fernández

Hoy 21:58 - FERNÁNDEZ, Robles (C) La afición del fútbol amateur de la ciudad de Fernández tendrá mañana mucha acción en varios reductos, ya que se pondrá en escena la disputa de la cuarta fecha del Campeonato Apertura 2017, que hace disputar la Asociación de Fútbol Amateur. Cabe destacar que este certamen cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Deportes de la ciudad de Fernández. La programación de la jornada es muy interesante ya que tendrá encuentros de gran nivel dado por la calidad de los protagonistas, lo que hace presagiar una fecha imperdible. En cancha de Trula, El Gateao medirá sus fuerzas ante Forres en la categoría (C 40) y el dueño de casa, Trula chocará ante Tigres (C 40). En la cancha de Las Américas: M. K. Antu jugará con Las Américas y Gremio ante Defensores de Huasi (C 50). En La Loma; Trula se medirá ante La Loma en (C 50) y Triki cotejará con Sol de América en (C 40). En tanto que el escenario del Polideportivo Bº, Sur tendrá enfrente a La Loma (C 40) y Los Amigos medirán sus fuerza con el elenco de 9 de Julio (C 50). En El Simbolar p/único: Talleres tendrá un juego difícil ya que se las verá con Triunfadores en (C 40). Libre estará en esta ocasión el equipo de Arsenal (C 40). Vale recodar que todos los partidos darán inicio a partir de las 15 con media hora de tolerancia y para los partidos únicos arrancará de 16.30 a 17. Resultados de la 2ª fecha A continuación se dan a conocer lo que dejó la disputa de la segunda fecha de este interesante certamen de fútbol amateur. En la categoría C 50: Gremio 3, La Loma 0; Los Amigos 3, Trula 3; Wall Mar 3, Defensores de Huasi 0 y Barrio Sur 1, 9 de Julio 3. Mientras que en la categoría C 40: Tigres 0, Barrio Belgrano 2; Triki 5, Maxi Quiosco Antu 0; El Gateao 5, Las Américas 0; Triunfadores 0, Villa Elisa 0; Arsenal 2, Wall Mar 0; Barrió Sur 3, All Boys 3; Forres 5, Sol de América 2; y Talleres 2. La Loma 0. Libre estuvo el elenco de Trula. Éstos son los resultados que arrojó la disputa de la tercer fecha el pasado fin de semana. En la categoría C 50: Gremio 2, Wall Mar 3; Trula 3, 9 de Julio 7; La Loma 2, . Bº Sur 4, y Defensores de Huasi 2, Club Amigos 2. En la categoría C 40: Wall Mar 1, Tigres 0; Villa Elisa 2; Bº Sur 3; Triunfadores 1. La Loma 0; All Boys 1, Talleres 2; Las Américas 0, Triki 0; Trula 2; Arsenal 5; Sol de América 4.. El Gateao 1 y Forres 2, M. K, Antu 0. Libre estuvo el equipo del Barrio Belgrano. Se espera una jornada bien competitiva para mañana, ya que habrá duelos destacados. Por supuesto que el duelo de hinchada le da su colorido y folclore.