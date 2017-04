"Él la había amenazado con un cuchillo y le dijo que ella no sabía de lo que él era capaz"

21/04/2017 -

A más de cinco días del aberrante femicidio que conmocionó a la comunidad santiagueña, Virginia Vera, hermana de Lucy Hoyos -la maestra jardinera asesinada de 3 cuchillazos en el cuerpo- habló por primera vez.

Desconsolada y sin entender aún por qué Hugo ‘Chami’ Gauna, segó la vida de su hermana, cuando ésta decidió ponerle fin a la relación amorosa que tenían desde hace más de un año y medio.

‘Yo sabía que él la seguía, andaba por detrás de ella. Ella no quería salir con él’, sostuvo Virginia quien expresó además que tenían conocimiento de que el imputado ya había amenazado a su hermana.

Al respecto ahondó ‘Él ya tenía episodios de violencia con ella. Una vez ella la llamó a mi mamá y le dijo ‘mami tengo problemas, Hugo ya no es el mismo de antes, me trata mal y me amenazó con un cuchillo’, según Lucy el estaba comiendo una milanesa, era de siesta y habían discutido’.

Sobre ese episodio continuó diciendo: ‘Mi hermana le contó a mi mamá que con ese mismo cuchillo la amenazó y le dijo ‘vos no sabes lo que yo soy capaz de hacerte’, el tenía celos de las amigas, celos del padre de los hijos, del padre de la hija’.

Entre lágrimas, Virginia sostuvo: ‘Lucy era incapaz de hacerle daño a alguien. Ella era maravillosa, una mujer increíble, irradiaba luz, era todo para nosotros, era todo para mis hijas, vivía para dar amor’.

Sostuvo que su hermana ‘amaba su jardín, dejaba estrellitas en cada uno de sus alumnos. Ella no tenía maldad, no tenía día malo, era un ángel, era demasiado buena para este mundo tan ingrato’.

Consultada sobre el futuro de sus sobrinos dijo: ‘Vamos a ver lo que sea más conveniente para ellos. Los especialistas nos dirán. Ellos son muy niños, no entienden nada. Están sufriendo y esa es la tristeza que llevo, su madre era todo. Me duele el alma que un infeliz le haya quitado la vida a mi hermana y haya arruinado una familia’.