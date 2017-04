Fotos García Aliverti habló tras su condena: "Yo no soy un asesino"

Hoy 13:19 -

"Yo no soy un asesino, no salí con una pistola a matar a nadie, sino que fue algo que pasó", afirmó García Aliverti tras ser condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Oral Número 6 por atropellar a Reinaldo Rodas, cuando manejaba por la Panamericana en la madrugada del 16 de febrero de 2013.

Consultado por el diario La Nación acerca de los dichos del hijo de Rodas que dijo que él nunca pidió perdón, aclaró que intentó contactarse con él pero no tuvo suerte, aunque si pudo hablar con la viuda de Rodas. "Con ella tengo un trato cotidiano, hablamos una vez cada dos semanas. He ido una vez a Pilar a verla y tomamos algo juntos. Es una señora muy católica y entiende la situación un poco más por el lado del amor y de seguir adelante. Ella tiene sus necesidades en cuanto al pedido de Justicia, pero también hay una parte humana a la que algunas personas están abiertas y otras no".

"De qué sirve el perdón cuando se perdió una vida. Es una formalidad que no va al fondo de cómo están las cosas. Y yo con Catalina pude llegar a una conversación más intensa respecto a lo que pasó. Uno dice: 'Perdón' cuando se empuja sin querer con alguien en la calle. Considero que en un caso como este es necesario algo más profundo", concluyó.