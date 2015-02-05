CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Abril de 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ, EL ADELANTO
Por El Liberal
Hoy 20:55 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 CINE. ¿Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
16.30 CINE. EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO
18.00 FÚTBOL AFA. RIVER PLATE - SARMIENTO DE JUNÍN
20.15 MONO BINGO
20.25 SORTEO DE TÓMBOLA
20.45 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.30 JOSUÉ, EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
00.45 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
14.00 MAURO
16.30 SECRETOS VERDADEROS
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
23.00 CARTONEROS
TELEVISIÓN PÚBLICA
16.30 CINE EN LA TV PÚBLICA
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.15 CINE SHAMPOO
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL
12.45 CAPITÁN DARK
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 EL CLÁSICO ALTOS HORNOS ZAPLA VS. MITRE (EN VIVO)
19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS VS. CENTRAL CÓRDOBA (F)
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 PEREGRINO DE LA FE
23.30 UNIPERSONALES
23.45 UNIPERSONALES
CANAL 4
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
PELÍCULAS
CINEMAX
12.17 GAME OF THRONES 03 EPS 03
01.23 LÁGRIMAS DE SOL
03.42 TRAIDOR
05.58 COLORÍN COLORADO
07.47¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
09.32 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
09.45 UN VIAJE DE AQUELLOS
11.29 REYES DE LAS OLAS
13.15 PAPÁS A LA FUERZA
15.05 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
15.33 DESAFÍO AL TIEMPO
17.55 EL CONTRATO
19.42 EL CÓDIGO ENIGMA
22.00 EL CÓDIGO DEL MIEDO
23.48 TERROR EN LA ANTÁRTIDA
TNT
03.00 LOCOS POR LOS VOTOS
04.29 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.05 AMIGOS CON BENEFICIOS
08.55 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO
10.32 JACK, EL CAZAGIGANTES
12.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS
14.25 EL REY ARTURO
16.45 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
18.54 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
22.00 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
23.40 LOCOS POR LOS VOTOS
01.12 MISIÓN ROCKSTAR
TCM
00.05 JUEGOS, TRAMPAS Y DOS ARMAS HUMEANTES
01.50 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
03.30 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - HUMAN RIGHTS NOW!
05.00 ALF
05.30 ALF
06.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
06.30 LA NIÑERA
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 CÓDIGO DE HONOR
09.55 QUEEN. LIVE AT MILTON KEYNES
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.30 LA NIÑERA
11.00 ALF
11.30 ALF
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 MEJOR... IMPOSIBLE
15.40 JERRY MAGUIRE
18.20 MI NOMBRE ES SAM
21.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
22.55 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
SPACE
00.07 LOS INDESTRUCTIBLES
02.07 TERROR EN LA NIEBLA
03.55 EL EJÉRCITO DE FRANKENSTEIN
06.54 ENTRE DOS FUEGOS
08.49 GOLPE FULMINANTE
10.29 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
12.18 PEARL HARBOR
15.39 TERROR A BORDO
17.44 ASESINOS DE ELITE
20.00 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 IRON MAN 3
A DONDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.
+ EL 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
+ EL 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.
+ EL 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.
+ EL 17 DE JUNIO, A LAS 21.30, MÚSICA Y DANZA CON EL REENCUENTRO.
+ El 22 DE JUNIO, A LAS 22, “ABRACADABRA”, CON PETER ALFONSO E ILIANA CALABRÓ Y GRAN ELENCO.
+ El 30 DE JUNIO, A LAS 22, CONCIERTO SINFÓNICO.
+ EL 2 DE JULIO, A LAS 22, JUAN RODÓ Y RAÚL LAVIÉ PRESENTARÁN EL MUSICAL “JEKYLL Y MR HYDE”
PLAZA AÑORANZAS
EL PRÓXIMO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO”. LA BANDA LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO HARÁ CONOCER LOS TEMAS DE SU DISCO “PECADO CAPITAL”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDO Y FURIOSO (3D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
22/04 -15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Cast) 00:30 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
22/04 -23/04 14:10 (Cast) 16:10 (Cast) 18:50 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
22/04 21:00 (Cast) 00:00 (Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
22/04 -23/04 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:00 (Cast)
LA MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
22/04 -22:00 (Subt) 00:00 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
22/04 -23/04 15:30 (Cast) 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D
SUSPENSO, TERROR (16 años)
21/04- 22/04 -21:45 (Subt) 00:00 (Subt)
RÁPIDO Y FURIOSO (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)
22/04 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Subt) 01:15 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PITUFOS 3 EN LA ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ESTRENO ATP
CASTELLANO 2D
17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)