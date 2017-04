CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Abril de 2017

Hoy 20:55 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 CINE. ¿Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

16.30 CINE. EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO

18.00 FÚTBOL AFA. RIVER PLATE - SARMIENTO DE JUNÍN

20.15 MONO BINGO

20.25 SORTEO DE TÓMBOLA

20.45 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.30 JOSUÉ, EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA

00.45 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

14.00 MAURO

16.30 SECRETOS VERDADEROS

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

23.00 CARTONEROS

TELEVISIÓN PÚBLICA

16.30 CINE EN LA TV PÚBLICA

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 SUPERMAX

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.15 CINE SHAMPOO

CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL

12.45 CAPITÁN DARK

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 EL CLÁSICO ALTOS HORNOS ZAPLA VS. MITRE (EN VIVO)

19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS VS. CENTRAL CÓRDOBA (F)

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 PEREGRINO DE LA FE

23.30 UNIPERSONALES

23.45 UNIPERSONALES

CANAL 4

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

PELÍCULAS

CINEMAX

12.17 GAME OF THRONES 03 EPS 03

01.23 LÁGRIMAS DE SOL

03.42 TRAIDOR

05.58 COLORÍN COLORADO

07.47¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

09.32 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

09.45 UN VIAJE DE AQUELLOS

11.29 REYES DE LAS OLAS

13.15 PAPÁS A LA FUERZA

15.05 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

15.33 DESAFÍO AL TIEMPO

17.55 EL CONTRATO

19.42 EL CÓDIGO ENIGMA

22.00 EL CÓDIGO DEL MIEDO

23.48 TERROR EN LA ANTÁRTIDA

TNT

03.00 LOCOS POR LOS VOTOS

04.29 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.05 AMIGOS CON BENEFICIOS

08.55 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO

10.32 JACK, EL CAZAGIGANTES

12.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS

14.25 EL REY ARTURO

16.45 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

18.54 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

22.00 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

23.40 LOCOS POR LOS VOTOS

01.12 MISIÓN ROCKSTAR

TCM

00.05 JUEGOS, TRAMPAS Y DOS ARMAS HUMEANTES

01.50 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

03.30 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - HUMAN RIGHTS NOW!

05.00 ALF

05.30 ALF

06.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

06.30 LA NIÑERA

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 CÓDIGO DE HONOR

09.55 QUEEN. LIVE AT MILTON KEYNES

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.30 LA NIÑERA

11.00 ALF

11.30 ALF

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 MEJOR... IMPOSIBLE

15.40 JERRY MAGUIRE

18.20 MI NOMBRE ES SAM

21.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

22.55 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

SPACE

00.07 LOS INDESTRUCTIBLES

02.07 TERROR EN LA NIEBLA

03.55 EL EJÉRCITO DE FRANKENSTEIN

06.54 ENTRE DOS FUEGOS

08.49 GOLPE FULMINANTE

10.29 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

12.18 PEARL HARBOR

15.39 TERROR A BORDO

17.44 ASESINOS DE ELITE

20.00 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 IRON MAN 3

A DONDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.

+ EL 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

+ EL 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.

+ EL 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.

+ EL 17 DE JUNIO, A LAS 21.30, MÚSICA Y DANZA CON EL REENCUENTRO.

+ El 22 DE JUNIO, A LAS 22, “ABRACADABRA”, CON PETER ALFONSO E ILIANA CALABRÓ Y GRAN ELENCO.

+ El 30 DE JUNIO, A LAS 22, CONCIERTO SINFÓNICO.

+ EL 2 DE JULIO, A LAS 22, JUAN RODÓ Y RAÚL LAVIÉ PRESENTARÁN EL MUSICAL “JEKYLL Y MR HYDE”

PLAZA AÑORANZAS

EL PRÓXIMO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO”. LA BANDA LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO HARÁ CONOCER LOS TEMAS DE SU DISCO “PECADO CAPITAL”.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDO Y FURIOSO (3D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

22/04 -15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Cast) 00:30 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

22/04 -23/04 14:10 (Cast) 16:10 (Cast) 18:50 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

22/04 21:00 (Cast) 00:00 (Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

22/04 -23/04 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:00 (Cast)

LA MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

22/04 -22:00 (Subt) 00:00 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

22/04 -23/04 15:30 (Cast) 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D

SUSPENSO, TERROR (16 años)

21/04- 22/04 -21:45 (Subt) 00:00 (Subt)

RÁPIDO Y FURIOSO (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)

22/04 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Subt) 01:15 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PITUFOS 3 EN LA ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ESTRENO ATP

CASTELLANO 2D

17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)