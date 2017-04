Fotos Se completa la fecha en cancha de Defensores del Sud

23/04/2017 -

La Copa TIC, que organiza la AFAB, continuará hoy con cuatro partidos para completar la última fecha de la competencia.

En cancha de Defensores del Sud se cumplirá la siguiente programación: desde las 15.30, Defensores de Suárez vs. Asociación de Veteranos; 17.15, Villa Mercedes vs. Nicolás Avellaneda; 18.45, Defensores del Sud vs. Almirante Brown (por TV); 20, Huracán vs. Red Star.

Ayer, Defensores del Sud venció a Herrera Básquet por 74 a 70 y quedó a tiro de la clasificación. La figura del partido fue Ivanna Morales, que terminó con 28 puntos.

Por su parte, Locas por el Básquet se quedó con el clásico catamarqueño, al vencer a Parque América por 40 a 31, y se mantiene invicto y como el mejor equipo de la fase regular. Parque América se desquitó de la derrota en el clásico, con una contundente victoria sobre Quilmes por 43 a 21. Mariana Comelli y Agustina Alderete fueron las figuras del partido.

Por último, Quimsa se clasificó a cuartos de final, al vencer a Central Córdoba por 64 a 43, con valiosas contribuciones de Elsa Battán y Zulma Alauy.