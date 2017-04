Macri: "La mayoría de nuestros docentes tiene un compromiso con su tarea"

Fotos Mauricio Macri

Hoy 15:15 -

El presidente Mauricio Macri presentó una plataforma web para que los ciudadanos "puedan contribuir a la elaboración del Plan Maestro“, el proyecto de reforma educativa que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.

El presidente aseguró que "la enorme mayoría de los docentes tiene un compromiso de verdad" con su tarea y dijo que el gobierno nacional tiene que estar cerca de ellos para brindarles "las herramientas que hacen falta".

Macri contó una anécdota que vivió en Lobos para mostrar que no hay un consenso absoluto de los docentes en torno a las medidas de fuerza: "Un monton de docentes se me vino encima y me dijo 'nosotros no paramos'".

Te recomendamos: La ruta nacional 9, una vez más, se convirtió en escenario de un grave accidente de tránsito

En tanto, definió que la "educación pública de calidad" constituye un "pilar central" con vistas al "país que soñamos y merecemos". Y postuló que es necesario apuntar a "una dinámica educativa abierta a la innovación y a los cambios permanentes a los que desafía el siglo XXI".

De esta forma, el mandatario invitó a ingresar a la web dialogo.compromisoporlaeducacion.edu.ar, a través de la cual se podrán realizar aportes o sugerencias al proyectos de ley que busca mejorar la calidad educativa, tras los cuestionados resultados de las pruebas Aprender.