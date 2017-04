Hoy se inaugurará el moderno edificio de laboratorios de la carrera de Medicina

Fotos IMPONENTE. Los laboratorios de la Unse cuentan con equipamiento tecnológico de primer nivel.

El moderno edificio de laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero será inaugurado hoy a las 10, por la gobernadora de la provincia Dra. Claudia de Zamora, miembros de su gabinete y autoridades de esta casa de estudios superiores. La flamante construcción que se erige en el predio del hospital Independencia concentrará a los alumnos de primer y segundo año de la carrera de Medicina.

La obra que fue posible gracias a la inversión del Gobierno de la provincia, reúne a los laboratorios de Anatomía, Citología, Histología y Embriología, Bioquímica y Biología Molecular, Biofísica y Fisiología, y otro espacio para Bioinformática, entre sus especialidades.

EL LIBERAL recorrió nuevamente los laboratorios junto al secretario académico de la carrera, Dr. Pedro Carranza, quien comentó detalles de los innovadores equipamientos con los que cuenta la facultad para que los alumnos desarrollen sus prácticas.

"En Anatomía el material cadavérico se presta para hacer demostraciones, porque los estudiantes de segundo año preparan los materiales para los chicos de primero; se muestran estructuras anatómicas. Esto se va a complementar con maquetas y pantallas táctiles donde los chicos podrán realizar autopsias virtualmente. Es más, ya están trabajando con las tres cosas", dijo Carranza.

Asimismo, comentó que en las aulas trabajarán entre 30 y 35 alumnos, que cuentan "con todas medidas de seguridad".

"No sólo se pueden dar clases sino también se puede hacer investigación como hacemos en El Zanjón. Hay proyectos de investigación de docentes de la carrera y de no docentes, es decir de profesionales que no están todavía en la carrera, que han presentado y se han sumado a equipos preexistentes", contó el académico.

Detalles

Los alumnos de Medicina cuentan con laboratorios de almacenamiento de cuerpos y otro de Anatomía, donde trabajarán en comisiones reducidas.

"Anatomía requiere una relación de docente y alumno más cercana para mejorar la enseñanza, por lo que cada mesa tendrá su pizarra. Queremos que sea una enseñanza funcional, no que se aprenda de memoria", dijo el Dr. Carranza.

También contó que se cuenta con una mesa de autopsia para estudiar el material cadavérico. "Fue recibida hace poco, falta la conexión de los grifos, pero ya está en uso. Hay cubas con formol muy grandes, que pueden almacenar hasta cuatro cuerpos cada una" señaló.

En este sentido, dijo que ya hay cuerpos guardados para ser estudiados por los alumnos y también órganos aislados en cubas, como cerebro, pulmón y corazón.

Equipamiento

El Dr. Carranza dijo, además, que se cuenta con una pantalla táctil de primer nivel y con tres pizarras a las que se agregarán proyectores de movimiento alrededor que las convertirán en pantallas táctiles y serán fáciles de trasladar.

La Unse también adquirió 35 microscopios de tecnología de vanguardia para el estudio de diferentes tejidos biopsia o de animales y también embriología y anatomía patológica.

A esto se le suma 25 lupas estereoscópicas, material de vidrio y pipetas automáticas.