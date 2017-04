Causa Báez: Casanello rechazó un pedido para que Cristina sea indagada

25/04/2017 -

El juez Sebastián Casanello rechazó el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea indagada en el marco de la causa por lavado de activos por la que se encuentra detenido el empresario Lázaro Báez.

La UIF había solicitado que el juez llame a indagatoria a la ex mandataria y a un grupo de ex funcionarios como miembros de una asociación ilícita destinada a cometer una pluralidad de delitos, informaron fuentes judiciales, pero el magistrado rechazó el pedido.

Entre los funcionarios mencionados se encuentran el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti y José López, el ex secretario de Obras Públicas detenido por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros. En rigor, la UIF pretende que los ex funcionarios sean indagados como miembros de una banda que desvió dinero público, como delito precedente a la maniobra de lavado por la que se encuentra procesado Báez; algo similiar a lo que se les imputa en causas que se tramitan en otros juzgados. El pedido se produjo luego de que la Cámara Federal porteña frenara la inminente elevación a juicio oral de un tramo de la causa en la que se investiga al detenido empresario Báez por lavado del activos.