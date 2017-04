Martín Herrera quiere el oro en el Torneo Panamericano

Hoy 21:42 - El joven atleta santiagueño Martin Herrera representará a la provincia en los campeonatos Panamericano y Sudamericano de Lucha que se realizarán en julio, luego de consagrarse recientemente campeón argentino de la especialidad en la rama Libre. Se trata del luchador de 16 años que compitió junto a los mejores del país en Punilla, Córdoba, en donde demostró ser el mejor en Primera, logro que le dio la clasificación directa para representar a la Argentina en los eventos Panamericanos y Sudamericanos. Martín Herrera se mostró contento con su presente deportivo, y aseguró que todo lo que hasta ahora logró es gracias al sacrificio y trabajo que realiza junto a sus entrenadores, su padre y su tío, Benjamín y Ángel Herrera, respectivamente. “Estoy muy feliz por haber logrado la clasificación al Panamericano y por primera vez a un Sudamericano. Pero mi felicidad es doble ya que he conseguido este objetivo por segundo año consecutivo, ya que en el 2016 también fui campeón argentino y representé al país en el Panamericano de Perú, que fue mi primera experiencia y en donde terminé en el sexto puesto”, contó. Enseguida y bajo la atenta mirada de sus entrenadores, advirtió que tiene como objetivo el Panamericano de Lucha en julio, y así poder conseguir un lugar para el Mundial que se desarrollará este año en Grecia. “Éste es mi objetivo principal para este año. Obvio que voy a ir despacio. Pero sé que ahora me siento con mayor experiencia como para pensar en tener la medalla de oro. Y si no se puede, la idea es llegar al podio ya que los tres primeros clasifican al Mundial. Voy a tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance en Buenos Aires”, dijo. Martín contó que trabaja en doble turno para estos desafíos. “Quiero agrader el apoyo del profe Mario Díaz, de Gerardo Montenegro (Quimsa), de la nutricionista Facello, el profe Suárez y de Cardio Sport, por darme su apoyo”, destacó. Herrera tendrá dos campos de entrenamiento y un torneo internacional en Chile antes del Panamericano. 