Chelsea se mantiene firme en la punta

26/04/2017 -

Chelsea se afirmó ayer en el primer puesto de la liga inglesa de fútbol con el éxito como local ante Southampton por 4 a 2 en el partido válido por la 34ta. fecha.

El belga Eden Hazard (PT 5m), el inglés Gary Cahill (PT 45+1m) y el brasileño nacionalizado español Diego Costa (ST 9 y 44m) marcaron para el conjunto londinense, mientras que el ibérico Oriol Romeu (PT 24m) y el inglés Ryan Bertrand (ST 45+4m) marcaron para la visita.

Con este resultado, Chelsea, que tiene un partido postergado, alcanzó los 78 puntos y estiró la ventaja a seis con Tottenham (71) que adeuda dos cotejos.

Resultados de la 34ta. fecha: Swansea 2-Stoke City 0; Bournemouth 4-Middlesbrough 0; Hull City 2-Watford 0; West Ham 0-Everton 0; Burnley 0-Manchester United 2; Liverpool 1-Crystal Palace 2.

Postergados: Leicester-Tottenham; Arsenal-Sunderland; y Manchester City-West Bromwich.

Por su parte, hoy se jugarán tres de los cuatro partidos que restan para completar la 28va. fecha: Middlesbrough vs. Sunderland; Arsenal vs. Leicester (Leonardo Ulloa); y Crystal Palace (Julián Speroni) vs. Tottenham. El último cotejo de esa jornada será Chelsea vs. Watford a desarrollarse el lunes 15 de mayo.