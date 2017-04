Video | La broma de Bastian Schweinsteiger a su compañero argentino

Hoy 11:47 -

"Cuando dejas el celu desbloqueado y tú amigo alemán lo agarra", decía el mensaje que Luis Solignac, delantero de Chicago Fire, publicó en su cuenta de Twitter acompañado con un video de Bastian Schweinsteiger, integrante del plantel de Alemania campeón de Brasil 2014, recordando aquella final jugada en el Maracaná.

"Argentina 0, Alemania 1", dice Schweinsteiger, entre risas, rememorando el cruce en la última Copa del Mundo que terminó con los europeos consagrándose con el gol de Mario Gotze en tiempo suplementario.

When you leave your phone unlocked and your German friend takes control

Cuando dejas el celu desbloqueado y tú amigo alemán lo agarra pic.twitter.com/QLWhRvS8Br