FÚNEBRES | 27 de Abril de 2017

Hoy 22:21 - FALLECIMIENTOS





- Segundo Aguedo Dolores (Frías)

- Rufina Gómez (Fernández)

- Osvaldo Arturo De Marco (Fernández)

Sepelios Participaciones

ACHÁVAL, NELLY JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus primos Hugo Absalón y María Cecilia Argañarás y sus respectivas familias, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos Arturo y Mercedes y nietos en este difícil momento.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Susana Achával, Carlos Ferreiro e hijos, despiden con cariño a la tía Nelly y acompañan a Gorda y Arturo en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Pochi Bianchini, despide a su hermana en el afecto con profundo pesar y gran cariño y acompaña a sus hijos Arturo y Nelly y respectivas flias. en estos momentos de gran dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus ex compañeras de la Escuela Normal Manuel Belgrano: Adriana Cerro de Herrera, Tiky Ábalos Gorostiaga, Rosi Muñoz, Marta Azar de Jerez, María Nelba Atía de Ahuat y Tota Archetti de Quainelle participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Livio N. Yocca, su esposa Martha S. Rodríguez, y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus seres queridos. Que descanse en paz.

ACHÁVAL, NELLY JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Dr. Manuel José Hernández, y su esposa María Elisa Fernández Rojas participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Ofelia Josefina Montenegro de Siquot, y sus hijos Carlos Alberto, Miguel Pio, y Patricia Marlene Siquot Montenegro, despiden conmovidos y con mucho cariño a la Sra. Nelly destinguida dama y la mejor maestra. Que el Señor de la Misericordia, le conceda un lugar en su Reino Celestial y brille para ella la luz que no tiene fin.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sara B.N. de Hounau y Margarita N. de Bravo participan con pesar su fallecimiento, acompañan afectuosamente a sus hijos, a su hermana política Sara Feijóo de Achával, a todos con sus respectivas familias, en momentos tan tristes. Ruegan a Dios por el descanso eterno de Nelly, su felíz resurrección y la fortaleza espiritual de todos sus deudos.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Josefina Bianchini de Fuhr y sus hijos Hector Manuel, Jorge Enrique, Eduardo Ramon y sus respectivas familias, despiden con mucha pena a la querida Nelly, acompañan a sus hijos Arturo y Nelly, nietos, bisnietos y demás famiilares.

DÍAZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Héctor Audino Zerda y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. La representante Legal Lic. Silvia Carreras, Apoderados Legales, Lic. Claudia Cansino, Pbro. Sergio Gustavo Quinzio, el personal S.A.E.D. sede Administrativa Escuela Diocesanas, y las comunidades educativas del Obispado de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento de la Prof. del Instituto San Roque. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus hijos Santiago y Celeste; sus nietos Guadalupe, Lautaro y Alfonso, sufrimos con mucho dolor tu partida. Fuiste un ejemplo de vida. Te amamos con todo nuestro corazón.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su prima hermana Susana de Cabrera, sus hijos Marcelo, Gustavo, Jorge y sus respectivas flias., acompañan a su flia. con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus primos hermanos José Luis, Carlos Alberto y Adriana del Valle Jiménez participan con profundo dolor su fallecimiento. Tu meritoria existencia quedará grabada en la historia familiar con un recuerdo imperecedero de un lapso de nuestras vidas. Te evocaremos por lo que fuiste, un ejemplo de bondad, humildad y desinteres personal. Descansa en paz Inolvidable Prima.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos; Mercedes Soria y Luis Uliana y flia., Camila y Aldana Díaz Ávila, Elba Ávila y Mario Nieva y flia., Liliana Ávila y flia., José Antonio Ávila y Susana Saavedra y flia., Roberto Santiago Ávila e Ibi Abdenur y flia., Ana Ávila y Ernesto Wernle y flia., Marcela Ávila y Aldo Mdalel y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Acompañan al Sr. Alfonso Nassif a sus hijos y al Sr. Domingo Guzmán, su cuñada Yolanda de Scaglione, Manuel Paz y Hilda de Pelliza, Romelia de Argañaraz, Ana María y Alberto Di Pascuali, Soledad Jofré e hijas, Manuel Muñoz, Myrta Blanco en este momento doloroso.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Norma de Torres, sus hijos Silvia Torres y Walyer Joos, sis nietos Sophie y Walter Joos; nieto político Giulia Piccoli participan con dolor su fallecimiento.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Señor tu hija está ante ti, hazle gustar de las mieles eternas de tu Paraiso". Héctor Yocca Acuña y flia, hacen suyo el dolor de su esposo Alfonso, sus hijos, nietos y bisnietos y demás seres queridos, ante tan sensible pérdida, piden por el descanso en paz de su alma y ruegan por la resignación cristiana de sus seres queridos.Que descanse en paz.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|.Joji Canllo, Julian Canllo, su esposa Celina, sus hijos Julian (h) y flia, Ernesto y Miguel Canllo, participan con profunda tristeza la partida de Alicia a la Casa del Señor y acompañan a Pocho e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. El Dr. Carlos Scaglione, la Dra. Susana de Scaglione, la Sra. Yolanda de Scaglione y flia, saludan con profundo dolor a toda la familia Nassif por la irreparable pérdida.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Carlos Figueroa y Victoria Bassett de Figueroa, lamentan el fallecimiento de la esposa del amigo Alfonso y lo acompañan en estos momentos de dolor.

Natalia Susana Taboada, participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Santiago y Celeste y nietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Que el Señor reciba tu alma y otorgue resignación a sus hijos y esposo. , participan con profundo dolor su fallecimiento; Familia Palavecino - Nieto; Daniel y Elisa, sus hijos Gonzalo, Daniel y Agustin.

"Que brille para ella la luz que no tiene fin". participan con dolor el fallecimiento de la madre de Santiago Nassif ; Malena, Elisa, Clara Luz, Miguel y Nélida Carabajal.

Juana Nassif de Brander, sus hijos Juan Carlos, Alejandra y José Adolfo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Con profundo pesar participan su fallecimiento. Sus consuegros Jose Barrientos, Yolanda Martinez, sus hijos, nietos y bisnietos, ruegan pronta resignación a sus familiares.

Juan Carlos Brander y Victoria Bucci, participan con inmenso pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Dios recoja en su Reino Celestial y le otorgue el descanso eterno". Juan Atie Saad y Angela Figueroa y flia. participan su fallecimiento y abrazan con cariño a toda la flia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Teresa Figueroa, sus hijos Vicky, Lucrecia y Francisco Murad, participan su fallecimiento y abrazan con cariño a toda la flia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Silvia, Mary y Francisco Canllo, Manuel López, Ricardo Jozami, Dina Juan y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del apreciado amigo Escritor Alfonso Nassif. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Raúl Santillán, Norma Pérez y flia (a) participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria. Alicia siempre te recordaremos. Descansa en paz.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Carlos W. Martínez y sus hijos Rosa Elizabeth, Analía del V. y Sandra Mabel y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a todos sus seres queridos en estos momentos de dolor, elevando oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Alfonso, Roxi, hermanos, hijos, nietos: siento una enorme tristeza y los acompaño en la pena que están sufriendo. Roxi, los besos que le mandaba a tu mamá desde el banco van a seguir yendo, porque las madres nunca nos abandonan del todo, el alma de la mamá ya está en el Cielo y alllá permanecerá esperando que todos vayamos para ser juzgados por el Justo Juez. Oraciones para la mamá y un fuerte abrazo para todos ustedes. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. La Sociedad Argentina de Escritores Filial Santiago del Estero (S.A.D.E.), SUMMA Colectivo de Arte, Agrupación "El Aljibe" participan el fallecimiento de Alicia Guzmán, esposa del poeta y escritor Alfonso Nassif.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Silvana Passesi, Graciela Saber, Marili Isorni, Yuly Araujo, Graciela Ruiz , Micky Ruiz, Ramón Diaz, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Naty y a toda la flia.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Compañeros de su hijo Gustavo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. María, Mechy, Silvia, Yuly, Mage, Ana Rosa, Claudia y Marcela, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Naty y flia. en estos momentos de dolor.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. José Antonio Billaud, participa con dolor el fallecimiento de su amiga y ex-compañera y acompaña a su esposo Alfonso y a su hijo Santiago en estos dolorosos momentos. Ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Compañeros de su hijo Gustavo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. El Cónsul Honorario de la República Árabe Siria, Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim y sus hijos lamentan profundamente la partida terrenal de tan distinguida y ejemplar dama y acompañan a su esposo, nuestro querido amigo el poeta Alfonso Nassif, sus hijos, nietos y demás fliares. en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. La Sra. Secretaria General de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, MSc. Ing. Claudia Alicia Degano y equipo de trabajo de la Secretaria General participan con profundo dolor el fallecimiento de la tia de la Sra. Rectora de la UNSE y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Dr. Juan Carlos Alegre, participa su fallecimiento y acompaña a Alfonso y familia en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Dra. Ana Inés Corbalán, ex-compañera de Caja Nac. de Ah. y Seguro, la despide con sincero afecto: Siempre la recordaré Sra. Alicia por su integridad y compañerismo.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Que Jesús y su divina Misericordia le den el descanso eterno". Margarita Hallak de Saad, sus hijos Mariel, Dr. Miguel y Dr. Juan y sus respectivas familias participan su fallecimiento, con mucho sentimiento, hacemos llegar nuestro sentido pésame a su esposo Alfonso, sus hijos y demás familiares por irreparable pérdida. Hacemos llegar oraciones por su eterno descanso.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario Garcia Hernández y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento d ela querida Alicia y hacen llegar sus expresiones de dolor a su esposo y amigo Pocho, a sus hijos y demás familiares y ruegan al Altísimo la reciba en su Reino y le brinde un espacio en el predio de los Justos. Descansa en paz querida amiga y que los ángeles velen tu sueño.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Federico Mikkelsen Loth, su esposa María Cristina Hoff; sus hijos Christian y Julieta González Inchauspe; Débora y Enrique Castiglione; Javier y Lorena participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Resignación a su hermano Domingo, sobrino Noni Sandra y demás familia, de Buby Paz y familia.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Por tus palabras llegaremos al embrion de otra vida". Elba Espínola e hijos participan con tristeza el fallecimiento de Alicia, esposa del amigo Alfonso, "Poeta de la Calle Area". Esperando que, los "días adentro de otros días" iluminen atisbos del infinito misterio y procuren alivio a su pesar.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Luis F. Agüero, Zunilde Barrientos, sus hijos Exequiel, Facundo, Fernando y Paola y sus nietos lamentan la pérdida de la querida Sra. Alicia y acompañan a su esposo, hijos y familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Esther Dinardo, participa con profundo pesar el fallecimiento de la querida mamá de Yesmin y acompaña a toda su apreciada familia, en estos difíciles momentos. Ruega por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Norma Salomón, Jorge Berraondo, hijos y sus respectivas familias participan con dolor la partida de Alicia y acompañan con cariño a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. El amor a la Pasion de Cristo y su eterna gratitud a su Misericordia, fueron los signos que distinguieron la vida consagrada del amigo y sacerdote mi querido padre Gerardo. Sería largo enumerar todas las vivencias que compartimos a nivel familiar y sacramental, tantas... y gratas que recien puedo escribir para despedirte con mi corazón triste, pero feliz de verte partir un Viernes Santo. Solo una palabra repetida mil veces gracias, gracias, gracias. Celia Salvatierra Pereda de Secco y mis hijos descendientes de tu amigo Mario; Mariana, Laura, Luciano y Cecilia Fantusatti y flias., no te olvidaremos nunca. Descansa en los brazos de María Santísima.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Federico Mikkelsen Loth, su esposa María Cristina Hoff; sus hijos Christian y Julieta González Inchauspe; Débora y Enrique Castiglione; Javier y Lorena participan con profundo dolor el fallecimiento de su familiar y amigo.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias participan su fallecimiento y saludan con gran afecto a sus hijos Noris, Emilio, Osvaldo y Jorge y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Irma Ise de Velarde, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan an al dolor a sus hijos, nietos y demás familiares.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. El Cónsul Honorario de la República Árabe Siria, Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, lamentan profundamente su partida terrenal y acompañan con cariño a su hija Noris, hijos y nietos y demás fliares., en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. La H. C. Directiva y socios del Club de los Abuelos de Sgo. del Estero participa con dolor el fallecimiento del hermano de sus socias Sras. Victoria y Mirta Salomón, rogamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Beti Azar, sus hijas Graciela y Gabriela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni, Josefina Fantoni e Ignacio y Benjamín Gómez Infante participan con pesar su fallecimiento y rezan a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma. Acompañan a Emilio y Nelly, rogando por su cristiana resignación.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Silvia Llavar, su madre Rosita de Llavar, sus hijos Enrique y Eugenia María Miguel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones por su descanso en el Señor.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Consorcio Belgrano, sus copropietarios y empleados participan el fallecimiento del Sr. padre del Sr. Emilio Salomón y ruegan una oración en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Hilda Filippa Duran, su hija Fernanda Muratore y su nieto Sebastián Muratore participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su amiga Silvia y acompañan en el dolor a toda la familia Barbieri Sandoval. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Enrique Anna, Elena Piñón e hijos acompañan a sus hijos, saludan especialmente a Silvia y Jorge en este doloroso momento.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. "Dios la reciba en su Reino Celestial y descanse en paz". Daniel Saad y familia participan su fallecimiento, acompañan en el dolor a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. El Centro de Ex-docentes Elda Gómez de De Marco de la Esc. Nº 42/764 Diego de Rojas comparte el dolor por el fallecimiento de su querida ex-compañera Chichí y acompaña con gran afecto a toda su familia.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. La Amiga de su hija Cecilia. Claudia Villalba, su hijo Bautista y su esposo Tomás Marini lemanten profundamente su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Querida hermana: que tu alma encuentre la paz en el Reino del Señor. Siempre estarás en nuestros corazones. Su hermana Lidia Uliana de Bordi; sus hijos José María y Valeria; Federico y Eugenia; Alejandro y Soledad; sus nietos Francisco y Valentina Bordi Adorni; Federico y Eloísa Bordi García Araoz; y su cuñada María Elena Bordi e hija y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su tía Olga de Sterling, sus primos Olga y Oscar Sterling, primos políticos Dr. Ramón Satuf y Margarita Pappalardo participan con hondo pesar u fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus primos políticos Alberto Dante Spaini y esposa María Dolores Retondo de Spaini participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Ulises Cassarini, Nélida Bucci, Angélica Cassarini, René Ignacio Alderete, Alba Abregú, Benjamín Salomón; sus sobrinos nietos Viviana, Charli, Ulises, Gabi, Laura, Alberto, Guadalupe, Javier, Camila, Anita, Eduardo, Gringa, Simón, Luciana, Benjamín, José y Dani participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Mariela Rodríguez, Marcelo Coronel y flia., acompañan a Cecilia y flia. ante tan irreparable perdida.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Myriam Maatouk, Omar Rodríguez y flia., acompañan a su amiga Cecilia y flia. en este momento de dolor.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su amigo Guillermo Benjamín Olivera, sus hijos Maria Belén Olivera y Guillermo Federico Olivera participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Los compañeros de trabajo de su hijo político Cancino Luis Miguel, participan con profundo dolor el fallecimiento de Rosita y elevan oraciones por su eterno descanso.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Manuel y Mary Laitan, sus hijos Claudia y Juan Moreno, Marcela y José Urtubey, Carlos y Carla Teixidor, Daniel y Gabriela Santillán y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. El Centro de Jubilados, el personal Directivo y Docente de la escuela Dr. Carlos Coronel n° 446 participan con dolor el fallecimiento de la Sr. Docente Rosita Uliana y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus consuegros Ángela Manfredi y Francisco Cancino e hijos: Mariangel, Luis y Francisco y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ARCE FUNES, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/16|. Carlitos estás presente en cada momento de nuestras vidas. Por siempre vivirás en nuestros corazones. Hoy se cumple 1 año de tu partida hacia el Señor. Su tía madrina Mirtha Arce Funes, y familia invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Rogamos oraciones en su memoria.

AUTALÁN, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/07|. Su esposo Juárez Sixto Alberto, hijos Adriana, Walter, Leonardo, Juan José y Ramón Esteban; hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Santo Cristo, al cumplirse 10 años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

AZAR, DORA NELLY Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/16|. Sus hermanos Nora Beatriz Azar y José Roberto Azar; sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa de las 20 horas a realizarse en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Te recordaremos con inmenso cariño.

CAMPOS, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. "Aveces necesito tu palabra pero no puedo hablar con los recuerdos se me desace toda la esperanza y no logro entender tanta distancia". Su hija Lorena, su esposo Martin, sus nietos Nico y Fiama, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

CAMPOS, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su hijo Oscar Campos, su esposa Elvia, su nieta Candela, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Al emprender el camino hacia la eternidad brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Norma Saganías, sus hijos Eduardo, Norma y Esteban; sus nietos Nahuel, Franco, María José, María Silvia, María Eugenia, María Florencia y María Celeste; su hija política Pelu invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. No nos dijimos adiós ni siquiera hasta pronto, no sabíamos que se acercaba la despedida de tu vida, y te fuiste con mis lágrimas en tu rostro, con mi beso en tu frente y con parte de mi alma aferrada a la tuya. Tu hija Dora, tus nietos Jorge Luis, Pamela y Antonella, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Querido Papá: Te fuiste al Cielo dejando un vacío inmenso. Tus hijos Carlos, Teresa, Ruco, Irma,Dora, Sara, Susy y Gachy, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

SÁNDEZ, MARÍA CRISTINA (Lila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/13|. Lila: Hoy a 4 años de tu partida al Reino del Señor, siempre te recordamos. Tu madre Maria, hermanos Graciela, Gerardo, Elena, Antonio, tus hijos Claudia, Lidia, Alejandro, Joaquin, tus sobrinos Carlos y Carina Sandez, sobrino politico Stella y Roberto, Micaela y Mateo Rojas, invitan al responso hoy a las 16.30 hs. en el cementerio La Piedad y la misa a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo.

TORRES, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Fuiste, sos y serás el amor de nuestras vidas. Descansa en los brazos de nuestro amado Dios, Mamita querida. Vivirás eternamente en nosotros. Su esposo Benjamín, sus hijas Yanina y Vanina, su nieto Mateo y su suegra Esther, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia La Inmaculada, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

VÉLIZ DE RODRÍGUEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció eñ 27/4/16|. Madre querida te extraño mucho. Sus hijos Walter y José, hijas políticas Rosa, Elisa y Kuky, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, barrio Libertad, al cumplirse un año de su fallecimiento.





Agradecimientos

LIENDO, VÍCTOR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Su esposa Argentina del Carmen Mariño de Liendo, sus hijos Gabriela, Victor, Daniel, Fernando, Guillermo y Marcela, agradecen a todos aquellos que manifestaron su sincero reconocimiento y afecto a uno de los mas destacados y querido médico de Frías, quien se dedicó hasta el ultimo dia de su vida a sus pacientes con vocacion, sentido humanitario, cariño, respeto y responsabilidad. Agradecemos especialmente a sus hermanas Estela y Susana, su prima Nora y sobrinos. especialmente a Albita y Mercedes por su apoyo y colaboracion en tan triste y difícile momento. Que Dios los bendiga.





Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

NIEVA, FÉLIX YOREX (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Hay viejito, hoy hace 9 días de tu partida hacia los brazos del Señor danos fuerza para levantarnos de este profundo dolor, invitamos a la misa en el día de hoy a las 20:00hs en la parroquia Sgo. Apostol.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ALDERETE SORIA, OSVALDO ALBERTO (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Ramona y Rolando Medina e hijos participan con dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Dra. Cecilia Soria y familia. . Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

DE MARCO, OSVALDO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/17|. Su esposa Dora Coronel, sus hijos Evelia Marile, Adrian y Cristian De Marco, h. políticos Jorge Abdala, Mirna Quiroga, nietos Gustavo y Valentina Abdala. Sus restos serán ahumados hoy 11 hs. en el cementerio Cristo redentor - Fernández. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - tel. 4219787.

DE MARCO OSVALO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/17|. "Que este descanso eterno el Señor te tenga su lado como nosotros n el cortezón". Su hermano Carlos De Marco y sus hijos Karina y Ariel, hijos políticos y nietos participan c dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE MARCO OSVALO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/17|. "A pesar de tu partida, estarás siempre presente en nuestros corazones" . Su hermana Lidia De Marzo, su esposo Carlos Ferreyra, sus hijos Silvina, Roxana, Doris y Daniela hijos políticos: Jorge, Guillermo, Diego y Gabriel y nietos, participan su fallecimiento y ruegan ora oración en su memoria.

DE MARCO OSVALO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/17|. Señor recíbelo en tus brazos, muéstrala le luz de tu rostro y dale el descanso eterno". Su hermana Neli De Marco, su esposo Ricardo Casillo, sus hijos políticos, Gustavo y Nori y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE MARCO OSVALO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/17|. "Depositen mi cuerpo ante el altar del Señor, sin que les de pena, pues El me dará cobijo y ustedes por siempre me recordaran". Oscar Ferreyra, su esposa Blanca Díaz, sus hijos Mercedes, Teresita, María Elena, Marcela y Lucas, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

DE MARCO OSVALO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/17|. Enriquito Gonzalo García y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

DOLORES, SEGUNDO AGUEDO (q.e.p.d) Falleció 26/4/17|. Su esposa, hijos, nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, sus restos son velados en sala velatoria de calle Corrientes Nº 84 y serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio San Agustín, SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA LLAMUR. Frías.

GÓMEZ, RUFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/17|. Sus hijos Valle, Marga, Pedro, Reyna, h. político Federico, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio Cristo redentor -Fernández. Cobertura IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - tel. 4219787.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

PEREZ CARMEN CLEMIRA (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/16|. A un año de tu partida no negamos el profundo dolor que dejaste en nuestros corazones. Solo nos queda como consuelo saber que tuviste y nos regalaste miles de momentos felices, siempre serán un gran ejemplo y el más bonito recuerdo. Te recuerdan más que nunca tu hijo Carlos (David) tu hija política Alejandra y tus nietos Lina, Abel, Ana y Nazarena Santillán. Choya.