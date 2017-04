Centurión avisó que quiere estar contra River

27/04/2017 -

Ricardo Centurión expresó su deseo de poder recuperarse de su lesión y estar en el superclásico ante River el 14 de mayo, así como de quedarse en el club "Xeneize" después de julio, para lo cual Boca debería comprarle su pase al club San Pablo.

"Ricky" Centurión, quien se recupera de un esguince grado 2 de ligamentos colateral medial de pierna izquierda, avisó ayer que "no tienen que descartarme para el superclásico, me siento bien, estoy sin dolor y ojalá dentro de pocos días pueda entrenar con el grupo", aseguró.

El extremo, se sacó el martes la férula de su pierna izquierda y empezó hoy a realizar los primeros ejercicios de kinesiología. Ante River Plate se cumpliría un mes de su lesión.

Consultado sobre las palabras del entrenador Guillermo Barros Schelotto, quien dijo que sentía más la ausencia de "Ricky" que la pérdida de los dos puntos en el último minuto ante Patronato, el atacante señaló que "Guillermo está muy contento con mi trabajo y también por mi conducta. Que él diga esas cosas de mí significa que estoy haciendo las cosas bien".

"He crecido bastante desde que llegué a Boca. Me propuse madurar porque sé en el lugar que estoy y soy muy feliz. Lo más lindo que me pasó en la vida es usar estos colores que siempre deseé, por eso quiero quedarme acá para siempre", afirmó Centurión, quien el 30 de junio vence su préstamo con el San Pablo y la opción de compra es de 6.200.000 euros.

Sobre la actualidad de su equipo, "Ricky" dijo: "Vi un poco bajoneados a mis compañeros luego de los dos empates (ante Patronato y Atlético Rafaela). Quedan nueve partidos y tenemos que dar todo y un poco más para lograr el título".