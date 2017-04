"Planemos construir 50.000 viviendas en el área rural y 20.000 en áreas urbanas"

Fotos Claudia de Zamora.

Hoy 19:46 -

En el marco del mensaje anuel, la Gobernadora habló sobre el IPVU y señaló que “durante el año 2016 se invirtieron más de mil doscientos veintidós millones de pesos y para el 2017 se tiene una proyección mayor a los cuatro mil seiscientos millones de pesos en diferentes grupos habitacionales en toda la Provincia con la idea de mejorar cualitativamente el nivel de vida de los santiagueños, al margen de generar mano de obra y un efecto multiplicador que estas inversiones significan para cada localidad”.

Y agregó: “En la ciudad Capital durante el 2016 se comenzaron a ejecutar 1092 viviendas” destacó, y añadió que “están en ejecución 1290 viviendas en el Bº el Rincón, financiados con recursos provinciales y cabe destacar que también en La Banda se llevó a cabo las obras de infraestructura complementarias para 800 viviendas”.

En el mismo sentido, la mandataria provincial aseguró que "tanto que en el interior de la Provincia, se ejecutan 100 viviendas en Frías y 70 en Añatuya. Además se iniciaron 70 en Las Termas de Río Hondo, 40 en San Pedro de Guasayán, 40 en Ojo de Agua y 20 en Pampa de los Guanacos”.

Posteriormente, la Gobernadora de la Provincia remarcó el trabajo en conjunto de diferentes áreas de gobierno para realizar un trabajo mancomunado a los recientes afectados por el desborde del río dulce. En este sentido, refiriéndose a los comprovincianos del interior, dijo: “he impartido inmediatas instrucciones al Ministerio de Desarrollo Social y promoción Humana para que, a través del Programa de viviendas sociales que allí se ejecuta, ayudemos a construir las viviendas que hagan falta para la solución de estas familias. Incluso –siguió- ya estamos ejecutando muchas de ellas”.

“Reitero mi convocatoria –enfatizó después- a Intendentes, Comisionados Municipales, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, mutuales, etc., a servir de nexos y administradores de los fondos que destina el programa para hacer realidad rápidamente este objetivo, ¡que no quede ninguna familia afectada sin su nueva vivienda social!”.

“El programa de viviendas sociales, que tiene como primer objetivo construir 50.000 viviendas en el área rural y 20.000 en áreas urbanas, relevadas por el programa de la lucha contra el mal de chagas, es algo que no se detendrá”, resaltó.

“Incluso –añadió- está pensado para continuar después de cumplido su objetivo principal, para avanzar solidariamente en cobertura del déficit habitacional de muchas familias carenciadas, que no tienen la posibilidad de construir, alquilar, o acceder a un crédito o pago de cuota alguna de los programas habitacionales del IPVU”.

“Para llevar a cabo este desafío, hemos convocado a intendencias, Comisiones municipales, ONG, iglesias, cooperativas, comunidades de pueblos originarios y demás, para administrar los fondos del programa y cumplir el sueño de estas familias. Ya son más de 1.000 las instituciones no gubernamentales comprometidas con el programa y ejecutando viviendas sociales”.

“En el año 2016 –comentó- se entregaron fondos para la construcción de 3.480 viviendas sociales, con una inversión de $ 350.000.000, con el objetivo de este año 2017 alcanzar las seis mil viviendas autorizadas”. Recordando además, “que cada viviendas concluida se la entrega con el equipamiento mobiliario, incluyendo hasta la ropa de cama”.

Expresó, “dos cosas que siempre reconocí desde el primer día de mi gestión. La primera, ejercer el poder no es fácil –resaltó- y créanme que para una mujer menos aún. Y la otra, es la necesidad de comprender y recordarme siempre, algo que nos enseñara el Papa Francisco al expresarnos claramente: “Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio”

“A muchos de los presentes aquí el Pueblo nos ha elegido como servidores públicos, y aunque estemos en el último año de ese mandato y con legitimas disputas de un año electoral, tenemos la obligación de trabajar juntos en favor de los intereses superiores”.