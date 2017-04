Identificación de los "NN" de Malvinas

Fotos PLAZO. El Gobierno espera que hasta fin de año esté el informe sobre el resultado de las pericias para identificar a los soldados.

Las tareas para identificar los restos de 123 soldados argentinos enterrados como "NN" en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, comenzarán el 19 de junio y el Gobierno espera terminar con las tareas "a fines de agosto próximo, para elevar un informe final antes de fin de año".

La iniciativa cuenta con la participación de la Cruz Roja Internacional y se basa en un acuerdo celebrado entre la Argentina y el Reino Unido.

Fuentes de la Cancillería señalaron a la agencia DyN que de los 123 soldados enterrados en tumbas como "NN" en Malvinas, se cuenta con la aprobación para los estudios de ADN de "95 familias".

Los casos en los que no se tiene respuesta afirmativa no necesariamente son negativas. Hay varios soldados cuyas familias han muerto y de allí que no se tenga respuesta.

"Se espera terminar para fines de agosto. Luego se completarían los estudios en la sede en Córdoba del Equipo Argentino de Antropología Forense", agregaron esas fuentes.

En el Palacio San Martín recibieron este año a representantes de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur y de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina para aclarar que la iniciativa de identificación de los soldados "es de estricto carácter humanitario".