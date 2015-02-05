CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 02 de Mayo de 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 07:06 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.00 MI ÚLTIMO DESEO

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

00.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

10.00 DUPLEX A24

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.15 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

CANAL14

10.30 EL CLÁSICO FEDERAL “C” ESTUDIANTES VS. INSTITUTO TRÁFICO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 PASA EN SANTIAGO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMANLANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL PODIO

23.30 ESPACIO UNSE TV “EMERITO”

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.29 OLIVER TWIST

10.06 FESTIVAL DE BERLÍN 2017

10.37 DESDE MÉXICO CON AMOR

12.28 LA ÚLTIMA PELEA

15.14 UN JUEGO VS EL DESTINO

17.46 LÍNEA DE EMERGENCIA

19.32 FESTIVAL DE BERLÍN 2017

20.03 EN COMPAÑÍA DEL MIEDO

22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 05

23.12 TEMPLARIO 2. BATALLA SANGRIENTA

TCM

06.20 ALF (TEMPORADA 4)

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA

07.38 LA PANTERA ROSA

07.49 ALF

08.15 ETERNAMENTE AMIGAS

10.30 EL JINETE PÁLIDO

12.40 RÍO BRAVO

15.17 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

16.52 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 4)

20.08 CASADOS CON HIJOS

20.34 LA NIÑERA

21.00 TAXI DRIVER

23.10 LA PANTERA ROSA

23.40 GATTACA

TNT

06.09 EL PLAN B

08.02 LA PERLA DEL DRAGÓN

09.49 30 MINUTOS O MENOS

11.19 EL CAZA RECOMPENSAS

13.23 LA ESTAFA MAESTRA

15.30 ENTRENANDO A PAPÁ

17.39 LOS ROMPEBODAS

19.56 EL MAESTRO DEL TAI CHI

22.00 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

23.42 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.37 21, LA GRAN FIESTA

UNIVERSAL CHANNEL

06.00 ROOKIE BLUE, JONRÓN

07.00 GRIMM, BEEWARE

08.00 GRIMM, CORAZONES SOLITARIOS

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VIOLADORES ANÓNIMOS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, PSICO/TERAPIA

11.00 HOUSE M.D., HOUSE VS. DIOS

12.00 HOUSE M.D., LA EUFORIA PARTE 1

13.00 CHICAGO P.D., OCUPÁNDOSE DE STATEVILLE

13.55 SOLICITUD DE ADMISIÓN

16.00 HOUSE M.D., LA EUFORIA PARTE 2

17.00 HOUSE M.D., POR SIEMPRE

18.00 CHICAGO P.D., PÉGAME

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA CRISIS DE AMARO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, PATRIMONIO NETO

21.00 CHICAGO P.D., RESISTENCIA DE ÚLTIMO MOMENTO

22.00 CHICAGO JUSTICE, VER ALGO

23.00 INVASIÓN DEL MUNDO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN

09.30 SOÑANDO CON EL AMOR

11.30 UNA GRAN ESPERANZA

13.50 TODO EN SU MOMENTO

15.50 SOÑANDO CON EL AMOR

17.50 AMOR ETERNO

20.00 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

22.40 SUEÑO DE AMOR

A DONDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.

+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.

+SÁBADO 17 DE JUNIO, A LAS 21.30, MÚSICA Y DANZA CON EL REENCUENTRO.

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 22, “ABRACADABRA”, CON PETER ALFONSO E ILIANA CALABRÓ Y GRAN ELENCO.

+VIERNES 30 DE JUNIO, A LAS 22, CONCIERTO SINFÓNICO.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, JUAN RODÓ Y RAÚL LAVIÉ PRESENTARÁN EL MUSICAL “JEKYLL Y MR HYDE”.

PLAZA AÑORANZAS

+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO”. LA BANDA LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO HARÁ CONOCER LOS TEMAS DE SU DISCO “PECADO CAPITAL”.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

02/05 -03/05 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP) 02/05 -03-05 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)

MÍO O DE NADIE (2D):

SUSPENSO, (+ 16 años)

02 y 03/ 5 21:45 (Subt)

LOS PADECIENTES (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)

02/05 -03/05 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

02/05- 03/05 17:50 (Cast)

LA MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 03/05 -20:00 (Subt)

PERSONAL SHOPPER 2D

FANTASÍA, DRAMA (13 años)

02 Y 03/05 22:00 (Subt)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

02/05 -03/05 16:30 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

02 Y 03/05 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PADECIENTES

16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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