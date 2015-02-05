CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 02 de Mayo de 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 07:06 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.00 MI ÚLTIMO DESEO
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
00.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
10.00 DUPLEX A24
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.15 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
CANAL14
10.30 EL CLÁSICO FEDERAL “C” ESTUDIANTES VS. INSTITUTO TRÁFICO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 PASA EN SANTIAGO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMANLANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL PODIO
23.30 ESPACIO UNSE TV “EMERITO”
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.29 OLIVER TWIST
10.06 FESTIVAL DE BERLÍN 2017
10.37 DESDE MÉXICO CON AMOR
12.28 LA ÚLTIMA PELEA
15.14 UN JUEGO VS EL DESTINO
17.46 LÍNEA DE EMERGENCIA
19.32 FESTIVAL DE BERLÍN 2017
20.03 EN COMPAÑÍA DEL MIEDO
22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 05
23.12 TEMPLARIO 2. BATALLA SANGRIENTA
TCM
06.20 ALF (TEMPORADA 4)
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA
07.38 LA PANTERA ROSA
07.49 ALF
08.15 ETERNAMENTE AMIGAS
10.30 EL JINETE PÁLIDO
12.40 RÍO BRAVO
15.17 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
16.52 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 4)
20.08 CASADOS CON HIJOS
20.34 LA NIÑERA
21.00 TAXI DRIVER
23.10 LA PANTERA ROSA
23.40 GATTACA
TNT
06.09 EL PLAN B
08.02 LA PERLA DEL DRAGÓN
09.49 30 MINUTOS O MENOS
11.19 EL CAZA RECOMPENSAS
13.23 LA ESTAFA MAESTRA
15.30 ENTRENANDO A PAPÁ
17.39 LOS ROMPEBODAS
19.56 EL MAESTRO DEL TAI CHI
22.00 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
23.42 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.37 21, LA GRAN FIESTA
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 ROOKIE BLUE, JONRÓN
07.00 GRIMM, BEEWARE
08.00 GRIMM, CORAZONES SOLITARIOS
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VIOLADORES ANÓNIMOS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, PSICO/TERAPIA
11.00 HOUSE M.D., HOUSE VS. DIOS
12.00 HOUSE M.D., LA EUFORIA PARTE 1
13.00 CHICAGO P.D., OCUPÁNDOSE DE STATEVILLE
13.55 SOLICITUD DE ADMISIÓN
16.00 HOUSE M.D., LA EUFORIA PARTE 2
17.00 HOUSE M.D., POR SIEMPRE
18.00 CHICAGO P.D., PÉGAME
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA CRISIS DE AMARO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, PATRIMONIO NETO
21.00 CHICAGO P.D., RESISTENCIA DE ÚLTIMO MOMENTO
22.00 CHICAGO JUSTICE, VER ALGO
23.00 INVASIÓN DEL MUNDO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN
09.30 SOÑANDO CON EL AMOR
11.30 UNA GRAN ESPERANZA
13.50 TODO EN SU MOMENTO
15.50 SOÑANDO CON EL AMOR
17.50 AMOR ETERNO
20.00 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
22.40 SUEÑO DE AMOR
A DONDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.
+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.
+SÁBADO 17 DE JUNIO, A LAS 21.30, MÚSICA Y DANZA CON EL REENCUENTRO.
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 22, “ABRACADABRA”, CON PETER ALFONSO E ILIANA CALABRÓ Y GRAN ELENCO.
+VIERNES 30 DE JUNIO, A LAS 22, CONCIERTO SINFÓNICO.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, JUAN RODÓ Y RAÚL LAVIÉ PRESENTARÁN EL MUSICAL “JEKYLL Y MR HYDE”.
PLAZA AÑORANZAS
+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO”. LA BANDA LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO HARÁ CONOCER LOS TEMAS DE SU DISCO “PECADO CAPITAL”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
02/05 -03/05 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP) 02/05 -03-05 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)
MÍO O DE NADIE (2D):
SUSPENSO, (+ 16 años)
02 y 03/ 5 21:45 (Subt)
LOS PADECIENTES (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)
02/05 -03/05 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
02/05- 03/05 17:50 (Cast)
LA MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 03/05 -20:00 (Subt)
PERSONAL SHOPPER 2D
FANTASÍA, DRAMA (13 años)
02 Y 03/05 22:00 (Subt)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
02/05 -03/05 16:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
02 Y 03/05 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PADECIENTES
16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)