Todo listo para la sexta fecha del Torneo Apertura

Este fin de semana en las cancha de UPCN se jugará la sexta fecha del Torneo Apertura Papelería El Mundo, evento que cuenta con la organización de la Escuela de Los Quiroga.

En cancha 1: 9.15: Pablo VI vs. Esc. Los Quiroga; 9.55: Esc. Unión Solís vs. Esc. Orlando Leiva. 10.40: Esc. Atlético Forres (Libre). A las 11.25: Esc. Estrella del Norte vs. Esc. Los Kukys; 12.05: Esc. La Loma vs. Esc. Café Rodríguez; 12.55: Esc. Del Norte E. Oliva vs. Esc. Primera Junta; 12.55: Esc. Atlético Forres vs. Quiroga B.

aaEn cancha N2. A las 9.15: Esc. La Loma vs. Esc. Unión Solís; 9.55: Esc. Los Kukys vs. Esc. Café Rodríguez; 10.40: Esc. Atlético Forres vs. Esc. Pablo VI; 11.25: Esc. Los Quirogas vs. Esc. Orlando Leiva; 12.05: Esc. Potrerito vs. Esc. Del Norte E. Oliva.

En cancha N3. A las 9.15: Esc. Estrella del Norte vs. Esc. Los Kukuy; 9.55: Esc. Pablo Vi vs. Esc. Los Quirogas; 10.40: Esc. Del Norte E. Oliva vs. Esc. Primera Junta; 11.25: Esc. Unión Solís vs. Esc. Orlando Leiva; 12.05: Esc. Atlético Forres vs. Potrerito; 12.45: Esc. La Loma vs. Esc. Café Rodríguez.

En cancha N4. A las 10: Esc. Atlético Forres vs. Esc. Pablo VI; 10.45: Esc. Unión Solís vs. Esc. Orlando Leiva; 11.25: Esc. Café Rodríguez vs. Esc. Estrella del Norte; 12.05: Esc. Potrerito vs. Esc. Los Quirogas; 12.45: Quiroga B vs. Esc. Del Norte E. Oliva.