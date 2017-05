Polémica en Instagram por la foto de una modelo de "Playboy" desnuda en una montaña

Hoy 15:22 -

La modelo neozelandesa Jaylene Cook provocó un escándalo por la publicación en Instagram de una foto en la que está completamente desnuda en una de las cimas sagradas de la comunidad maorí y fue tildada de "irrespetuosa" por la tribu de Nueva Zelanda.

La chica de "Playboy" asegura que llegar a la cima es lo más difícil que ha hecho en su vida tanto "física como mentalmente", pues son 2518 metros de subida y le tomó al menos siete horas. Además, de soportar temperaturas bajo cero.

"Esta subida me ha cambiado para siempre. He demostrado lo lejos que me podría empujar a mí misma y estoy verdaderamente orgullosa de mi logro", dijo la modelo, que subió acompañada por su novio.

Pero su esfuerzo se opaco de críticas, por considerarse un gesto "completamente insensible". "Es como si alguien entrara a la Basílica de San Pedro del Vaticano y se hiciera una foto desnuda" explica Dennis Ngawhare, un académico y portavoz de la tribu maorí a la BBC. "Es un lugar sagrado y hacer algo así es muy inapropiado" añadió.

La modelo neozelandesa Jaylene Cook provocó un escándalo por la publicación en Instagram de una foto en la que está completamente desnuda en una de las cimas sagradas de la comunidad maorí y fue tildada de "irrespetuosa" por la tribu de Nueva Zelanda.



La chica de "Playboy" asegura que llegar a la cima es lo más difícil que ha hecho en su vida tanto "física como mentalmente", pues son 2518 metros de subida y le tomó al menos siete horas. Además, de soportar temperaturas bajo cero.



"Esta subida me ha cambiado para siempre. He demostrado lo lejos que me podría empujar a mí misma y estoy verdaderamente orgullosa de mi logro", dijo la modelo, que subió acompañada por su novio.



Pero su esfuerzo se opaco de críticas, por considerarse un gesto "completamente insensible". "Es como si alguien entrara a la Basílica de San Pedro del Vaticano y se hiciera una foto desnuda" explica Dennis Ngawhare, un académico y portavoz de la tribu maorí a la BBC. "Es un lugar sagrado y hacer algo así es muy inapropiado" añadió.