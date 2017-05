Fotos Érica Romero, al momento de ser encontrada: "Estaba pasando un momento de mucho amor".

La aparición de Érica Romero causó por un lado tranquilidad entre sus familiares y amigos al saber que no había sido víctima de algún tipo de ataque y por otro lado, causó polémica debido a que, según se supo, se había ido "voluntariamente" de su hogar.

La joven fue encontrada en la noche del martes en un domicilio ubicado en el barrio Colina Peralta Ramos, cerca del puerto. Estaba junto a un hombre, Leonardo Morales, también de 32 años, quien era el mismo con el que se la había registrado paseando por el centro de la ciudad durante la noche del sábado.

Apenas ingresó la policía al domicilio la respuesta de Erica fue, nada menos: "Estaba pasando un momento de mucho amor, lo siento". Asimismo, la mujer respondió a la llegada de los efectivos de seguridad con humor, risas y sin tomar conciencia real de la magnitud que había cobrado su búsqueda desde la última vez que la había visto su familia, el jueves por la noche.

"No me caguen más a pedos, por favor", fueron las palabras siguientes de Erica, ante la reprimenda de los efectivos que acudieron al lugar. Mientras, tanto ella como Morales lanzaban carcajadas por lo sucedido.

Pocos minutos después de haber sido encontrada, la pareja fue derivada a la Comisaría 3ª, donde Romero y Morales prestaron declaración ante el fiscal Arévalo. Allí, la propia joven de 32 años y madre de dos niños menores de edad pidió disculpas por su comportamiento: "Estoy bien. Gracias a todos por preocuparse. No pensé que iba a ser para tanto. Me siento bien. Me fui voluntariamente", fueron las palabras de la marplatense.