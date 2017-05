FÚNEBRES | 4 de Mayo de 2017

04/05/2017 -

- Héctor Alberto Campos

- Delia Analía Guzmán

- Emma Ángela Zuffellato (La Banda)

- Rubén Américo Santillán (La Banda)

- Héctor Alfredo Campos

- Alfredo Martín Luna

- Hugo Antonio Vizgarra

- Néstor Fernando Medina (Guasayán)

- Candelario Andrés Coronel (Silípica)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Dr. Luis Assís participa el fallecimiento del hijo de su compañera de trabajo Sonia. Eleva una oración por el eterno descanso de su alma y para que el Señor llene de resignación a su madre y su familia.

BELTRÁN, LIDIA ESNEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Personal y directivos de Calzados Ideal, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Betty y acompañan a la flia. en tan difícil momento.

CAMPOS, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Fuiste, sos y serás el amor de mi vida, descansa en los brazos de nuestro amado Dios, por siempre te amaré. Su esposa Rosa del Carmen Suarez participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

CAMPOS, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Su esposa Rosa del Carmen Suárez, su hija Ely e hijo político Ernesto Ríos, sus nietos Maximiliano y Clarisol y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cement. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CAMPOS, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Padre tu dolorosa partida nos deja un vacío inmenso. Siempre estarás presente entre nosotros por el amor que tu nos diste va mas allá de la muerte. Fuiste una gran persona con un corazón grande, nos diste felicidad y te pedimos fuerza para seguir adelante. Te amo. Su hija Ely, hijo pol. Ernesto Ríos, nietos Maximiliano y Clarisol. Participan con profundo dolor su partida.

CAMPOS, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Abuelo fuiste un ejemplo, un ser paciente y noble, un luchador incansable hasta el final. Hoy descansas en el Reino Celestial, te pedimos nos des fuerza y nos guíes para seguir adelante. El amor es lo único eterno. Siempre estarás en nuestros corazones y memoria. Sus nietos Maximiliano y Clarisol Ríos te despiden con dolor.

CAMPOS, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. La C. D. del Servicio Voluntariado del Pami, de Rioja 391, participa el fallecimiento del ex miembro de comisión directiva y activo socio de la institución. Rogamos oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Carlos Lobos y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Jorge. Ruega oraciones por su descanso.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Emilio Murad y familia participa su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. María Inés Castiglione de Toia y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Dante Héctor Sgoifo, su esposa Graciela Zurita, sus hijos y nieto participan de su fallecimiento. Rogando por su descanso eterno. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Romina Areal y Francisco Bonacina y familia acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Roberto Soria y flia; Daniela Soria y flia; acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones a su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. En este momento tan difícil lamentamos inmensamente tan irreparable pérdida. Miremos hacia adelante y que su partida nos inspire a vivir la vida alegremente como lo hacía él. Flia. Yanulis.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/5/17|. Angel Ananía y Silvia Castro de Ananía participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Jorge y ruegan por el descanso eterno de su alma.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/5/17|. Emp. 9 de Julio SRL y empresa 27 de Junio SRL participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en la ciudad de Salta.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Víctor Pouloni y flia. , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Renato Ciocci y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/5/17|. Juan Martín Marhe y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/5/17|. Dra. Luz E. Frágola, su esposo Carlos Azar; sus hijos Santiago, Mariano y Ana Lucía participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Jorge Enrique Azar y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. "Señor, dadle el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". María Isabel Soria y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Tere, sus hijos Luciana, Jorge Luis, su nieta Sofía y demás familiares. Se ruega oraciones en su querida memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Dr. Luis Humberto Santillán, su esposa Gloria Rótulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando y Ariel Humberto y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Elsy Ruiz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Rubén Ruiz y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Comercial Ruiz SRL. participa su fallecimiento. Ruega oraciones por su descanso eterno.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Rogelio Ruiz y Sra. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Directivos y el personal de FCF Rulemanes participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Daniel Murad y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Felipe De Pablo y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo querido y respetado, trabajador incansable. Que Dios lo tenga en su gloria y le dé el descanso eterno. Ruegan oración en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Daniel De Pablo y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Cra. Roxana De Pablo participa con profundo dolor su fallecimiento. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de la paz eterna". Eleva oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el Salta el 2/5/17|. La Comisión directiva de la Asociación de Productores de la Industria Forestal (APIF), participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo de la institución. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Ana María Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos, abrazan a Tere, Luciana, Jorge Luis y la adorada Sofi en este momento de dolor, por la pérdida física de su gran y querido amigo Jorge. Ruegan oraciones por su eterno descanso y la paz de su alma.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Repuestos Arturo Lorente participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Directivos y personal de la firma Pérez Curbello Neumáticos participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Carlos Joris y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Yoli Luna y familia participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Daniel Bica participan con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CANEPA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17 en la Prov. de Salta|. Dra. Luz Elizabeth Frágola, Dra. Myriam Jugo y el Sr. Claudio Silva participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17|. Su hermano Chango Gómez, sus sobrina Elba y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, LILIA DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Vivirás eternamente en nuestro corazón; su cuñada Julia Uñates Vda. de Lombardi, sus hijos Mercedes, Muñeca, Peli y Marcela Lombardi con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

GUZMÁN, DELIA ANALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Su madre Trinidad Navarrete, su hermano Ramón, su hijo Manuel, cuñados y sobrinos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Jardín del Sol. Serv. IOSEP Caruso Cia. Arg. de Sec. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUZMÁN, DELIA ANALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Sus primos Munchi y Marcela, y sobrinos Sergio, Emilio y Egle, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, ALFREDO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Sus hijos Marta, María Rosa, Isabel, Estela, Cristina Claudia, Martín, Lucía, Soledad; nietos Yesica, Esteban, Gisela, Mario, Adrián, Jorge, Iván, Braian, Luis, Víctor y Martín; bisnietos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. Sta. María, casa de duelo Av. Belgrano (S) 3994, Bº Alte. Brown. EMPRESA SANTIAGO.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Los colaboradores de las Canchas del Predio de San Marcos; Bravo (Cochis ), Roger Diaz Chiri ), Victor, Yago y Nacho, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre del presidente del Club Atlético Mitre, CPN. Guillermo Raed, y lo acompañan en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Pura Alonso de Raed y sus hijos Pablo, Ricardo, Gioconda y Juan Carlos, acompañan en este momento de gran dolor a sus hijos Guillermo, Pachi y Fabiana por la muerte de su querida madre. Rogamos por su eterno descanso.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Pablo Rodolfo Raed participa y acompaña a sus primos Guillermo, Pachi y Fabiana, en tan doloroso momento por la muerte de su querida madre. Sus restos inhumados en Tucumán y ruega por su eterno descanso.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Dr. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, hijos y nietos participan el fallecimiento de la madre del Sr. Guillermo Raed y ruegan una oración en su memoria.

MIGUEL DE RAED, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/17 en Tucumán|. Dr. Luis Raed y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos, Guillermo, Pochi y Fabi en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Monchu Blanco, Beatriz Castro, sus hijos Virginia, Bea, Agustín y Roberto, sus nietas Valentina y Catalina acompañan a sus amigos Claudia, Monina y familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Que el Señor te reciba en tus brazos y te de la paz eterna. Mecha Aliende y flia; acompaña en este difícil momento a sus amigos Chingolo y Monina por la partida de su querida madre al Reino de los cielos.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Chicha, Negro, Mecha y Betty Aliende y respectivas familias acompañan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Elsa y ruegan una oración a su memoria por la paz de su alma.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Betty Aliende y familia abrazan con profundo dolor a su querido amigo José Trejo y familia por la partida de su querida hermana rogando por su eterno descanso y resignación para sus familiares.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Luis Armando Sandoval y familia participan con pesar su fallecimiento, acompañan en este momento de dolor a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. En Dios encuentro el descanso y de El viene mi salvación. María Teresa Barraza de Salido participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hija Monina y familia en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la familia de Rosita, en especial a sus hijas, por su desaparición física. Que el Señor la recoja en su gloria.

VIZGARRA, HUGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Sus hijos Hugo, Susana, Silvia, Oscar; h. pol. Lidia, Arturo, Gabriel, Miriam, María, nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhu,. En el cement. de Los Flores a las 15, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su hija Nelly Berrezbetia y su hijo político Roberto, nietos Elina y Maxi(a); Ana (a); sus bisnieta Martina (a), invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AGUILAR, FEDERICO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/16|. Sus hijos Liz y Osvaldo y sus respectivas familias invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Sta. Rita, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE DE SUEIRO FERNÁNDEZ, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Madre querida, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacío recordándote. Duele tanto aceptar que ya no estás con nosotros físicamente, pero jamás perderé la esperanza que esto no es el final. Me quedan tus recuerdos y tu amor nos guiará por toda la eternidad. Su esposo Juan Carlos, sus hijos Ramón. César y Erika, hijas políticas, sus nietos Lian y Ema, sus hermanos, sobrinos, sobrinos nietos invitan a la misa a familiares, vecinos y amigos rogando por su eterno descanso, al cumplir un mes de su fallecimiento, a realizarse en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20.30. Elevan oraciones en su memoria.

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Ya tres meses que nos dejaste, pasan los días y tu ausencia continúa doliendo. Solo saber que ya estás en ese lugar donde no sufres y desde donde nos guías y proteges a diario; nos da consuelo. Su esposo Raúl, su hija Fanny, hijo político Fabián, nietos Stefanía, Florencia y Emanuel invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la iglesia Santo Cristo del Bº Mosconi.

ARCE DE GÓMEZ, ELVIRA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/16|. Mami, hace 6 meses de tu partida a la Casa del Señor. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu esposo e hijos; nietos. Tu mamá, hermanos y sobrinos invitan al rezo que se hará hoy a las 20 en la iglesia Ntra. Sra. del Pilar del Bº Autonomía.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Pichito: esposa, madre y abuela amada. Nos quedó tu ejemplo de lucha incansable por estar bien, aun en el dolor...en la tristeza y en el cansancio. Nos dejaste grabada tu sonrisa y buen humor con que recibía a toda el que llegaba a tu casa. Pero tu ausencia física hoy la sentimos más, a medida que transcurre el tiempo, porque fuiste el eje de nuestras vidas: la que escuchaba, la que buscaba una solución, la que consolaba y las que no hacia mirar con esperanza el mañana....todo tu espíritu bañado de fe en la Virgen María y en su hijo Jesús supo entregar amor, paciencia, tolerancia, enseñanzas que quedaron en nuestro corazón. Transcurrió el tiempo y hoy ya son tres meses de tu partida y sigues viva en nuestro recuerdo. Tu esposo Toto, tus hijos Chiqui, Liliana, Ramón y Héctor; tus hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

GALVEZ LEIVA, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/99|. Marce querido: a pesar del tiempo transcurrido, tu recuerdo perdura y se agiganta día a día en nuestros corazones. Nos consuela saber que estás disfrutando del Reino Celestial, junto a tus seres queridos: padre y abuelos. Tu madre, hermanos, hermanos políticos y demás familiares se reunirán hoy a las 20.30 hs en la parroquia Virgen del Valle Bº H. Hondo para elevar oraciones a tu memoria.

PAZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/16|. Jesús dijo a sus discípulos "todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora". Jn. 16. Su esposa Ilda Juárez de Paz, sus hijas Georgina Noemí, Angélica del Jesús, sus hijos políticos José Luis, Gustavo Fabián, sus nietas Candela del Mar, Sofía Mailín, Ailén, Maitena y Abril invitan a la misa que se celebrará a la hora 20.30 en parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse once meses de su fallecimiento. Hora 20, Santo Rosario.

RODRÍGUEZ, LUCAS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/15|. Hojas llenas de recuerdos, vuelan en esta estación. El viento agita mi corazón, donde anida el amor. el viento llena de silencio los amaneceres y atardeceres y la ausencia oprime el alma. El viento sopla como una brisa acariciando el tiempo, dejando el hoy en ayer y el ayer en hoy. El viento lleva y trae estaciones, algunas quedan como huellas donde florecen los recuerdos. Pero el viento jamás podrá apagar la luz del amor porque su llama es perpetua. En tu viaje eterno brilla la luz existencial, la que nos acompaña cada día ¡¡Te amaré más allá del sol!!. Tu madre Ramo invita a la misa en Catedral Basílica a las 20.30.

ROJAS, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/16|. A un año de tu partida, te recordamos con el mismo cariño de siempre y a la vez te convertiste en nuestro ángel protector. Tus hijas Biruca, Porota, Perla; hijos políticos Tito, Chicho y Kitilo; sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sto. Cristo.

VÁZQUEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.)|. "Mamita querida, hoy hace un año que te fuiste y el dolor por tu partida es el mismo. Lo único que nos consuela es que ya estás junto a Dios. Protégenos. Su hija Adriana Ponce, hijo político Pedro Barraza Pece y su nieto Pedrito invitan a la misa rogando por su eterno descanso hoy a las 20.30 hs en la capilla Santa Rita del Bº J. Newbery.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MOYANO, JOSÉ BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Lic. Carlos Federico Scrimini y los compañeros de su hijo José Alberto; participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, JOSÉ BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, (SMAUNSE), participa su fallecimiento acompaña en este difícil trance a su hija Mirta y familia. Se ruega oraciones en su memoria.

MOYANO, JOSÉ BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Los compañeros de trabajo del SMAUNSE de su hija Mirta, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. Ruegan una oración en su memoria.

MOYANO, JOSÉ BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Santillán Ricardo y Sra Mirtha, sus hijos Luis y Ely, José Felix y Silvana; Carlos A. y Roxana; nietos Lorenzo, Mili, Martin, Francesco. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Viejo querido: gracias por todos estos maravillosos años de vida juntos. Llevaré por siempre los gratos recuerdos de nuestra historia de amor. Su esposa Haidée Díaz (Tota). Eleva oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Papá eternamente agradecido por cuidar de mí y de mis hijas. Que Dios te tenga en su santa gloria. Su hija Marcela, tus nietas Samia, Pamela, Churo, Rody y tus bisnietos Nachito y Mili, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Padre a pesar de la distancia que nos separa me guardo los mejores momentos que pudimos disfrutar juntos. Hasta siempre Ruso. Su hijo Chiqui y Ana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Querido Ruso, nos quedamos con tus mejores recuerdos. Gracias por regalarnos tu amor todos estos años. Hasta siempre. Su hija Gilda, Fabián Gorosito, sus nietos Rodrigo, Ramiro, Fabiana, marcela Cecilia y bisnietos, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. "Papilu": fuiste imagen de respeto y amor; padre, abuelo, hombre de pocas palabras pero con fuertes sentimientos y demostración de cariño para con los que te rodeamos. Nos enseñaste con el ejemplo y por eso nunca te vamos a olvidar. Te amamos y te vamos a extrañar por siempre. Su hija Cristina y nietos Fernanda, Daniela y Pablo Ocón, Martín y bisnietos.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (Ruso) (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. "Dale Señor el descanso eterno". Directivos y personal de la firma Simón Hnos. SA. acompañan a su entrañable compañera Cristina, en tan sentido dolor por el fallecimiento del padre. Rogamos oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (Ruso) (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. "Señor envía tu luz, tu amor como guía y consuelo para su familia". Luis R. Simón, Jaime Simón, Luis O. Simón (h), Jaime R. Simón (s) y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Cristina. Rogamos oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (Ruso) (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Eddy Chara, Sandra Savino y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Tota y a sus hijos Cristina, Rusa, Marcela y Chiqui en este tan duro trance. Rogamos oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (Ruso) (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Rosa de Zeballos, sus hijos Lilian, Victoria, Oscar y Juan R. participan con dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (Ruso) (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Hugo Serrano, Victoria Zeballos y flia. ruegan por el eterno descanso de su alma y acompañan en el dolor a su querida familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. "Que triste es participar su fallecimiento". Aída Ríos de Sesín, sus hijos Carlos Enrique, Aída, Patricia y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Rogamos oraciones para don Ruso.

SEQUEIRA, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Sus hijos: Julio Argentino Díaz, Víctor Santos, María Antonia, iris Yolanda, Francisca Ramona, Gladys Fortunata, Mario Ignacio, Guillermina Antonia y Héctor Eduardo ,hijos políticos; nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

SEQUEIRA, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Sus hijos: Julio Díaz, Mario Díaz, Víctor Santos, Gladys Díaz, Guillermina Díaz, Ramona Díaz, Héctor Díaz con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

SEQUEIRA, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. Sus vecinos: Delia Lescano, Viviana Gómez, Mirta Gómez, Petrona Gómez y demás vecinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

SUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Su esposa Selva, sus hijos Juan y Paola, h. pol Gabriela sus nietos Isabel, Mía y Venicio sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia cob. IOSEP servicio realizado por Cochería Norte La Plata 162 tel. 4219787.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. José Rodolfo Trejo y flia., participan con dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a su flia. en especial a sus hijos Lucho y Chuly en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Walter Moreno, esposa Susana Mujica, hijos Susana, Claudia, Walter y respectivas flias, acompañan a sus sobrinos Walter, Doris y familia en tan irreparable pérdida. Pedimos a Dios les dé la fortaleza que necesitan.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. El Pbro. Juan Castro Zavalía y toda la comunidad de la Pquia. Cristo Rey de la ciudad de la Banda participan el fallecimiento y acompañan con sus oraciones a su familia.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Pablo Gerez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

ZUFFELLATO, EMMA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Su hijo Miguel Ángel, su nieto Tiziano y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 16.30 en el cement. La Misericordia, casa de duelo Belgrano 532 LB. sv. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ZUFFELLATO, EMMA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Su hermana política Estela Peña de Zufellato, sus hijos y nietos, lamentan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZUFFELLATO, EMMA ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Su hermana política Norma Nediani de Zufellato, sus hijos y demás familiares, lamentan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Jesús y María Santisimo por su eterno descanso.

ZUFFELLATO, EMMA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Su tía Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas familias, lamentan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ZUFFELLATO, EMMA ÁNGELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. "Lamentamos profundamente tu partida y que el Señor te reciba en sus brazos y te conceda el descanso eterno". Pocho y Elvira; sus hijas Norma, Marisa y Lorena; sus nietos Piero, Hugo, Bruno, Luciana Florencia y Martina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, CANDELARIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Su esposa Clara Coronel, sus hijos Juan, Orlando, Maria, Raúl, Jose, Francisca, Daniel, h. políticos Reyna, Rosa, Rosita, Alejandra, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio de Silipica. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 tel. 4219787.

GÓMEZ DE SUAREZ, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. Ex directora de la escuela 1099 Pedro León Gallo, Ramona Contrera de Sosa y familia acompañan en su dolor a su esposo Marcos e hijos y ruegan por su eterno descanso en la casa de Dios Nuestro Señor.

MEDINA, NÉSTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Su esposa Patricia Peralta; sus hijos Lautaro, Hernán y demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos serán inhum. a las 10 en el cementerio local, casa de duelo Bº San Ramón S.P. de Guasayán. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MEDINA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Hoy hace un mes de tu partida, no cuesta mucho vivir el día a día sin verte, te extrañamos muchísimo. Su esposa Valeria Rosa Ledesma, hijos: Edith, Oscar, Marcelo, Gugui, Edgard, Fernando, María, Alejandro, Daniel y Roberto, hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares, invitan al responso hoy a las 18 hs en el cemet. de Simbol. Dpto. Silípica.