Entregan certificados a beneficiarios de pensiones

Fotos SISTEMA. "El municipio junto al Estado nacional dan respuesta a miles de personas fuera del sistema laboral formal", destacó el intendente bandeño.

04/05/2017 -

La Oficina de Pensiones Asistenciales de la Municipalidad de La Banda realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario la entrega de certificados a más de 30 beneficiarios de pensiones no contributivas. El acto formal contó con la presencia del intendente Pablo Mirolo, quien estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno, Verónica Larcher; la diputada nacional Mariana Morales y las concejales Patricia Leiva y Nancy Bustamante. Durante el acto, la responsable de la Oficina de Pensiones Asistenciales, Miriam Cisneros, dijo: "Nosotros estamos a disposición para toda aquella persona que sufre alguna discapacidad por lo que se le dificulta conseguir trabajo, entonces a través de nuestra oficina trabajamos para que puedan acceder a una pensión y solventar los gastos que requieran". Se entregaron un total 33 certificados a personas que se presentaron en la oficina para contar su problemática y su situación económica, por lo que destacó la pronta respuesta de parte del municipio. "La muestra clara del agradecimiento de estas personas por las pensiones no contributivas es que se encuentren presentes en este momento", expresó Cisneros. A su turno, el jefe comunal expresó: "El municipio junto al Estado nacional están presentes para dar respuesta a miles de personas que se encuentran fuera del sistema laboral formal y los resultados están a la vista a través de la cantidad de beneficiarios que hemos tenido y la cantidad de respuestas brindadas a los bandeños que por cuestiones de impedimento físico no encuentran un trabajo formal". La Oficina de Pensiones Asistenciales fue reabierta en el 2015 con nuevo equipo humano y nuevos responsables, desde entonces se ha trabajado para estar constantemente a disposición de quienes más lo requieren. "Los beneficiarios encuentran una posibilidad de ir solventando su economía en cuestiones importantes como necesidades alimenticias, medicamentos y así venimos trabajando desde la municipalidad, no sólo trabajando en lo que respecta a obras y servicios sino ampliando nuestras prestaciones y estando presentes en estos momentos difíciles de nuestro país en la economía familiar", explicó el intendente.