El Torneo Apertura se puso al rojo vivo

05/05/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C). Con los resultados del último fin de semana, ocho (de los 17) van por el campeonato en la categoría de 40 años que comienzan mañana sábado a jugar la liguilla (divididos en dos zonas) y los nuevos restantes jugarán la Copa Consuelo del torneo Apertura. Este certamen es organizado por la Asociación del Fútbol Amateur de esta ciudad, que cuenta con los auspicios de la Dirección Municipal de Deportes. Además, en la C50, únicamente 9 de julio, que se impuso por goleada a Defensores de Huasi por 3 a 0, continúa como único invicto con puntaje ideal (15 unidades), ya que Wall Mar que lo acompañaba en la cima cayó derrotado por Bº Sur por 2 a 1. La programación para mañana sábado contempla los siguientes enfrentamientos: En Trula: Barrio Sur vs. Triunfadores (C40 campeonato) y Los Amigo vs. Wall Mar (C50). En El Quemao: Trula vs. Gremio (C50) y Villa Elisa vs. (C40 consuelo). En Bº Sur: 9 de Julio vs. La Loma (C50) y All Boys vs. M.K. Antu (C40 consuelo). En el Polideportivo: Bº Sur vs. Def. de Huasi (C50) y La Loma vs. Forres (C40 consuelo). En La Loma El Gateao vs. Wall Mar (C40 campeonato) y Arsenal vs. Triki (C40 campeonato). En Colonia El Simbolar (p/ único): Talleres vs. Sol de América (C40 campeonato). Libres en la C40: Tigres, Bº Belgrano y Trula. Resultados Estos son todos los resultados de la quinta fecha: Categoría 40 La Loma 1 - All Boys 3; Triki 1- El Gateao 0; Sol de América 5 -, MK Antu 1; Bº Sur 2 - Triunfadores 1; Talleres 4 - Villa Elisa 1; Trula 2 - Bº Belgrano 2; Las Américas 1- Forres 3 y Arsenal 4 - Tigre 0. Categoría 50, 9 de Julio 3 - Def. de Huasi 0; Bº Sur 5 - Gremio 1; Wall Mar 0 - Trula 1 y Los Amigos 1 - La Loma 1. l