Evangelista vendió utilitario por $ 120.000 y le pagaron con tres cheques sin fondos

Fotos SATISFACCIÓN. El cordobés respiró aliviado; al menos recobró el automóvil usado. Igual, proseguirá con la demanda al trío.

05/05/2017 -

Un vecino evangelista de la capital denunció a tres sujetos, atribuyéndoles una presunta estafa cercana a los $120.000, en concepto de venta de un utilitario por el que le pagaron apenas $14.000 y entregaron tres cheques sin fondos, de $42.000 cada uno.

Así lo manifestó el querellante Javier Leiva, en representación de Juan Ruiz. "Mi cliente tenía un familiar muy enfermo y debía realizarle un estudio complejo en Tucumán. Decidió vender su Kangoo y apareció Raúl Agustín Paz", señaló el abogado.

"Muy angustiado, don Ruiz cerró la operación en $120.000. Paz le dio $14.000".

Órdenes bancarias

"Por el saldo, le entregó tres cheques de $42.000 cada uno. Cuando fue a cobrarlos, le rebotaron porque carecían de fondos", ahondó Leiva.

Al igual que Ruiz, ayer también apareció en escena Gustavo Formigen, a quien asiste el abogado Pablo Anauate.

"Yo soy de Córdoba, pero vivo en Santiago. Les entregué mi Bora y me pagaron con cheques de La Pampa", explicó. Aún estafado, en la víspera el cordobés logró que la Justicia le reintegre el auto, previamente secuestrado al trío por la División Delitos Económicos. "Los conocí por Facebook. Parecían serios. Me entregaron cheques de La Pampa que obviamente no tenían fondos", remarcó.

Más de un millón

Globalmente, los investigadores redondearon las operaciones en más de $1.200.000. Los detenidos serían Carlos Osvaldo Jorvatt y Ezequiel Román Torres. En tanto Raúl Agustín Paz está siendo buscado.

La Policía secuestró también un Ford K. El trío es investigado por la fiscal Celia Mussi en Capital y Jaqueline Macció, por la ciudad de La Banda.

Hoy, Paz es representado en Capital, por el doctor Rovarini y, en La Banda, por Brandán, quienes presentaron sendas eximiciones de prisión y aguardan definiciones.