Por el primer festejo en el clásico

Fotos ENCUENTRO. Verónica Ibarra y Elsa Battán viven con gran entusiasmo las horas previas al clásico entre los representantes de la provincia.

06/05/2017 -

Verónica Ibarra y Elsa Battán se enfrentaron en muchas oportunidades, pero esta vez será muy especial.

El clásico de esta noche entre Olímpico y Quimsa marcará un hecho histórico para el deporte de la provincia y ellas quieren ser partícipes.

"La verdad que estoy muy ansiosa. Sé que los minutos o los segundos que me toque entrar, voy a aportar lo que pueda o lo que sé para el bien del equipo", tiró Elsa, que defenderá la camiseta de Quimsa.

"Estoy muy nerviosa, con muchas ganas de jugar. Si me ponen, voy a dar lo mejor para el equipo", comentó Verónica, que lucirá la de Olímpico.

¿Desde adentro se advierte que la gente quiere verlas jugar?

Elsa: "Desde afuera la gente pide por las santiagueñas, la verdad que sí. Cuando me tocó entrar los partidos anteriores, la gente gritó mucho".

Verónica: "Me sentí más nerviosa dentro de la cancha por los aplausos y los gritos. Después me traté de tranquilizar, pero igual estaba con toda la adrenalina.

-¿Cómo imaginan el clásico?

Elsa: "Peleado, porque nosotros ya estamos completos. Lo imagino palo a palo. Quimsa tiene siete refuerzos y Olímpico tiene nueve, es una ventaja para ella, pero las que somos de aquí, también podemos aportar.

Verónica: "Va a estar duro. Ahora se ha incorporado una extranjera (Ashley Ezeh) y vamos a tratar de amoldarla al juego".

-¿Cómo se vive la previa en la intimidad del hogar?

Verónica: Para mí es muy lindo, porque es la primera vez que juego una liga en Santiago. Ya he jugado en Chaco, pero no han tenido posibilidad de verme jugar. Aquí toda mi familia me apoya y va a ir a la cancha. Mi papá está en Jujuy, pero me dijo que va a venir para verme en algún partido".

Elsa: "Víctor Hugo me da el aliento, recomendaciones y todo el apoyo. Él ha vivido lo mismo y está en lo mismo. Tengo todo el apoyo de él y de toda mi familia, de mis padres, de mis hermanos que han andado en la cancha alentándome".

¿Qué me podrían decir de sus respectivos entrenadores?

Verónica: el "Mocho" nunca me había dirigido. Me exige mucho más a mí para que pueda mejorar.

Elsa: a "Pipío" (Pedemonte) lo conocí como jugador porque ha sido compañero de Víctor Hugo. Es muy exigente en las prácticas.l

Venta de entradas

La dirigencia del Club Ciclista Olímpico informó que hoy en horas de la mañana se venderán las entradas para el clásico de esta noche en la secretaría de calle Ameghino, mientras que por la noche el expendio se realizará en la boletería de la Chacabuco. Los precios de las entradas son los que se detallan a continuación: platea, $ 50; tribuna, $ 30. Los socios con la cuota al día podrán ingresar gratis al estadio Vicente Rosales.