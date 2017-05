CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Mayo de 2017

07/05/2017 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 CINE. JACK Y SU GEMELA

16.30 CINE. VOLCANO

18.00 JOSUÉ, EL RESUMEN

19.00 JOSUÉ, EL ADELANTO

20.00 FÚTBOL AFA. NEWELL´S

OLD BOYS - INDEPENDIENTE

22.15 SORTEO DE MONO BINGO

22.25 SORTEO DE TÓMBOLA

22.45 OPINIÓN DEPORTIVA

23.45 RELATOS SALVAJES

01.45 PAUSA EN FAMILIA





AMÉRICA

12.00 COCINA

14.00 MAURO

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

13.00 HOY GANÁS VOS

15.00 ALDOSIVI VS. HURACÁN

17.15 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

23.00 CARTONEROS





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

15.30 TORNEO DE LA

INDEPENDENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 SUPERMAX

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON M. LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

18.00 SAN LORENZO VS. R. CENTRAL

20.15 PASAPALABRA

22.00 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL14

11.00 EL CLÁSICO NACIONAL “B”

CENTRAL VS. JUVENTUD UNIDA

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL

- CAP. DARK

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. QUIMSA (FEM.)





CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

00.00 CANAL GLITZ

PELÍCULAS

CINEMAX

07.52 BAJO EL SOL DE TOSCANA

10.02 LOCA POR LAS COMPRAS

12.07 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

14.24 ESPEJITO, ESPEJITO

16.28 UP UNA AVENTURA DE ALTURA

18.23 FUERZA G

20.10 PADDINGTON

22.00 TODOPODEROSO

23.59 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y

FABULOSA

TCM

06.18 LA NIÑERA

06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.34 EL PROTECTOR

09.39 QUEEN. LIVE AT MILTON KEYNES

10.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.02 LA NIÑERA

11.28 ALF

11.54 ALF

12.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.10 EL FRANCOTIRADOR

16.30 UN ROMANCE PELIGROSO

18.45 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

21.00 LOS GRITOS DEL SILENCIO

23.40 POLTERGEIST

TNT

07.56 HERBIE. A TODA MARCHA

09.55 HECHIZADA

11.53 VALIENTE

13.34 STEP UP ALL IN

15.49 LA NUEVA GRAN ESTAFA

18.08 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

20.18 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

22.00 MONSTERS UNIVERSITY

00.03 LOCOS POR LOS VOTOS

01.41 UNITED 93

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, EL OGRO

08.00 GRIMM, DE HOMBRES Y RATONES

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

NEGLIGENCIA INFANTIL

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA

OBSESIÓN DE LA BESTIA

11.00 HOUSE M.D., LOCOS DE AMOR

12.00 HOUSE M.D., QUE SERÁ

13.00 CHICAGO FIRE, ARRODILLARSE

14.00 CHICAGO MED, CTRL ALT

15.00 CHICAGO JUSTICE, NO JUZGUÉIS

16.00 CHICAGO P.D.,RESISTENCIA DE ÚLTIMO

MOMENTO

17.00 JOHNNY ENGLISH

18.45 EL APOSTADOR

21.00 SANGRE, SUDOR Y GLORIA

23.35 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

01.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

DEPRESIÓN POST MORTEM

02.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DUDA

RAZONABLE

STUDIO UNIVERSAL

09.00 ¿ES O NO ES?

10.50 WALTER

12.35 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y

BULLWINKLE

14.25 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS

MUJERES

16.15 SOÑANDO EN MANHATTAN

18.05 ¿ES O NO ES?

20.00 EL SECRETO DE MI ÉXITO

22.20 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE

24.30 CONCEPCIÓN

A DONDE IR

FÓRUM

(PERÚ 510)

+DOMINGO 7, A LAS 19, EN EL

MARCO DE LA FERIA DE MUJERES

EMPRENDEDORAS SUBIRÁN

AL ESCENARIO VALKIRIAS, ANABELLE

NASSIF ACOMPAÑADA DE

QUIQUE VILLALBA Y ALE GALVÁN;

ANDREA BUSTAMANTE Y AL

CIERRE KARIME NASSIF JUNTO A

LUPE CARDOZO.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+DOMINGO 7, DE 18 A 22, SE DESARROLLARÁ

LA 18ª TARDE DE

COMPRAS LUPE Y SUS AMIGAS.

HÉRCULES

(HÉRCULES OCHIUZZI 376, ENTRE

SAN LORENZO Y MORENO)

+VIERNES 12 Y SÁBADO 13, A LAS

22, SUBIRÁ A ESCENA “EL CRUCE

DE LA PAMPA”, UNA COMEDIA

TEATRAL DE RAFAEL BRUZA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22,

EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ

“YAYO SIN FILTRO, REGRESA

LA BESTIA”.

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22,

MI FAMILIA ES ASÍ.

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21,

LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.

PLAZA AÑORANZAS

+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22,

POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ

LA BANDA MUSICAL “LA

BERISO” LIDERADA POR ROLANDO

“ROLO” SARTORIO QUE HARÁ

CONOCER SU DISCO “PECADO

CAPITAL”.





CINES

SUNSTAR

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

07/05 14:00, 16:40

08/05 - 10-05 16:40 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):

ACCIÓN (+ 13 años)

07/04 -10/04-19:20 (Cast) 22:10

(Cast)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2 (3D):

AVENTURA (+ 13 años)

07/05 -10/05 16:45 (Cast) 19:30

(Cast) 22:15 (Subt)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

07/05 14:20 (Cast) 16:20 (Cast)

08/05 - 10/05 16:20 (Cast)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2 (2D):

AVENTURA (+ 13 años)

08/05 -10/05 18:30, 21:00

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

07/05 14:30, 17:10

08/05 10/05 17:10 (Cast)

LOS PADECIENTES

SUSPENSO (+ 16 años)

07/05 AL 10-05 19:30 (Cast) 22:00

(Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN (+ 13 años)

07/05 14:20 (Cast) 17:00 (Cast) 21:30

(Subt)

08/05 -10/05 17:00 (Cast) 21:30

(Subt)

MÍO O DE NADIE (2D):

SUSPENSO, (+ 16 años)

HASTA EL 10/05 19:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

GUARDIANES DE LA

GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:50- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:00 - 22:20 -

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA

ATP con reservas y leyenda (Se

recomienda la compañía de un

adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LOS PADECIENTES 16 AÑOS

C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30-

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:50- 20:00

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50