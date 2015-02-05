CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Mayo de 2017
A LAS 23.45 RELATOS SALVAJES
Por El Liberal
07/05/2017 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 CINE. JACK Y SU GEMELA
16.30 CINE. VOLCANO
18.00 JOSUÉ, EL RESUMEN
19.00 JOSUÉ, EL ADELANTO
20.00 FÚTBOL AFA. NEWELL´S
OLD BOYS - INDEPENDIENTE
22.15 SORTEO DE MONO BINGO
22.25 SORTEO DE TÓMBOLA
22.45 OPINIÓN DEPORTIVA
23.45 RELATOS SALVAJES
01.45 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 COCINA
14.00 MAURO
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 HOY GANÁS VOS
15.00 ALDOSIVI VS. HURACÁN
17.15 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
23.00 CARTONEROS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
15.30 TORNEO DE LA
INDEPENDENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON M. LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
18.00 SAN LORENZO VS. R. CENTRAL
20.15 PASAPALABRA
22.00 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ
23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
11.00 EL CLÁSICO NACIONAL “B”
CENTRAL VS. JUVENTUD UNIDA
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL
- CAP. DARK
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
23.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. QUIMSA (FEM.)
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
00.00 CANAL GLITZ
PELÍCULAS
CINEMAX
07.52 BAJO EL SOL DE TOSCANA
10.02 LOCA POR LAS COMPRAS
12.07 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
14.24 ESPEJITO, ESPEJITO
16.28 UP UNA AVENTURA DE ALTURA
18.23 FUERZA G
20.10 PADDINGTON
22.00 TODOPODEROSO
23.59 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y
FABULOSA
TCM
06.18 LA NIÑERA
06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.34 EL PROTECTOR
09.39 QUEEN. LIVE AT MILTON KEYNES
10.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
11.02 LA NIÑERA
11.28 ALF
11.54 ALF
12.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.10 EL FRANCOTIRADOR
16.30 UN ROMANCE PELIGROSO
18.45 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
21.00 LOS GRITOS DEL SILENCIO
23.40 POLTERGEIST
TNT
07.56 HERBIE. A TODA MARCHA
09.55 HECHIZADA
11.53 VALIENTE
13.34 STEP UP ALL IN
15.49 LA NUEVA GRAN ESTAFA
18.08 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
20.18 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
22.00 MONSTERS UNIVERSITY
00.03 LOCOS POR LOS VOTOS
01.41 UNITED 93
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, EL OGRO
08.00 GRIMM, DE HOMBRES Y RATONES
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
NEGLIGENCIA INFANTIL
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA
OBSESIÓN DE LA BESTIA
11.00 HOUSE M.D., LOCOS DE AMOR
12.00 HOUSE M.D., QUE SERÁ
13.00 CHICAGO FIRE, ARRODILLARSE
14.00 CHICAGO MED, CTRL ALT
15.00 CHICAGO JUSTICE, NO JUZGUÉIS
16.00 CHICAGO P.D.,RESISTENCIA DE ÚLTIMO
MOMENTO
17.00 JOHNNY ENGLISH
18.45 EL APOSTADOR
21.00 SANGRE, SUDOR Y GLORIA
23.35 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
01.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
DEPRESIÓN POST MORTEM
02.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DUDA
RAZONABLE
STUDIO UNIVERSAL
09.00 ¿ES O NO ES?
10.50 WALTER
12.35 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y
BULLWINKLE
14.25 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS
MUJERES
16.15 SOÑANDO EN MANHATTAN
18.05 ¿ES O NO ES?
20.00 EL SECRETO DE MI ÉXITO
22.20 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE
24.30 CONCEPCIÓN
A DONDE IR
FÓRUM
(PERÚ 510)
+DOMINGO 7, A LAS 19, EN EL
MARCO DE LA FERIA DE MUJERES
EMPRENDEDORAS SUBIRÁN
AL ESCENARIO VALKIRIAS, ANABELLE
NASSIF ACOMPAÑADA DE
QUIQUE VILLALBA Y ALE GALVÁN;
ANDREA BUSTAMANTE Y AL
CIERRE KARIME NASSIF JUNTO A
LUPE CARDOZO.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+DOMINGO 7, DE 18 A 22, SE DESARROLLARÁ
LA 18ª TARDE DE
COMPRAS LUPE Y SUS AMIGAS.
HÉRCULES
(HÉRCULES OCHIUZZI 376, ENTRE
SAN LORENZO Y MORENO)
+VIERNES 12 Y SÁBADO 13, A LAS
22, SUBIRÁ A ESCENA “EL CRUCE
DE LA PAMPA”, UNA COMEDIA
TEATRAL DE RAFAEL BRUZA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22,
EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ
“YAYO SIN FILTRO, REGRESA
LA BESTIA”.
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22,
MI FAMILIA ES ASÍ.
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21,
LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.
PLAZA AÑORANZAS
+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22,
POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ
LA BANDA MUSICAL “LA
BERISO” LIDERADA POR ROLANDO
“ROLO” SARTORIO QUE HARÁ
CONOCER SU DISCO “PECADO
CAPITAL”.
CINES
SUNSTAR
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
07/05 14:00, 16:40
08/05 - 10-05 16:40 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):
ACCIÓN (+ 13 años)
07/04 -10/04-19:20 (Cast) 22:10
(Cast)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2 (3D):
AVENTURA (+ 13 años)
07/05 -10/05 16:45 (Cast) 19:30
(Cast) 22:15 (Subt)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
07/05 14:20 (Cast) 16:20 (Cast)
08/05 - 10/05 16:20 (Cast)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2 (2D):
AVENTURA (+ 13 años)
08/05 -10/05 18:30, 21:00
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
07/05 14:30, 17:10
08/05 10/05 17:10 (Cast)
LOS PADECIENTES
SUSPENSO (+ 16 años)
07/05 AL 10-05 19:30 (Cast) 22:00
(Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN (+ 13 años)
07/05 14:20 (Cast) 17:00 (Cast) 21:30
(Subt)
08/05 -10/05 17:00 (Cast) 21:30
(Subt)
MÍO O DE NADIE (2D):
SUSPENSO, (+ 16 años)
HASTA EL 10/05 19:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
GUARDIANES DE LA
GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:50- (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:00 - 22:20 -
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA
ATP con reservas y leyenda (Se
recomienda la compañía de un
adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
LOS PADECIENTES 16 AÑOS
C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30-
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:50- 20:00
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50