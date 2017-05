FÚNEBRES | 8 de Mayo de 2017

Hoy 22:55 - FALLECIMIENTOS





- Alba Angélica Santillán

- Elva Argentina Ponce

- Ángel Sebastián Guzmán

- Francisco Romualdo Chávez

- Hugo Alberto Maldonado

- Olivera Marcelina (Fernández)

- Elisa del Valle Chilio (Beltrán)

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Su esposa Doris, sus hijas Lucy, sobrina, hijos pol., nietos, bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Su hija Lucy, nietos Carola, Natalia, Raúl, Martín, bisnieto Roberto, nietos políticos Roberto y Carla participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Roxana Beccaría, Juan Ramón Jorge y sus hijos acompañan a su amiga Lucy y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Silvina Díaz de Bravo y Ricardo Bravo, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a nuestra querida amiga y compañera Lucy y flia., en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE TEJEIRO, LAURA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado y te colme de bendiciones. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Juan Romero; Adriana, Eugenio, Raúl, Lucas, Iván y Migui.

GUZMÁN, ÁNGEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Sus hijos Belén, Celeste, Lourdes y Matías, sus hermanos Humberto, Pablo, Juan, Gloria, María, Luisa, Carlitos y Melli, cuñados, sobrinos; flia Mansilla, Trejo, Guzmán, Cordero, Díaz y demás fliares, amigos y vecinos. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs cemet. La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 (s/v Nº 2). EMPRESA SANTIAGO.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Sus hijos María Silvina, Mercedes Victoria, Francisco José; sus nietos Milagros, Facundo y Jerónimo; su hermana Nieves Teresita y María Isabel Meade Amadeo participan su fallecimiento y ruegan una oración por su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Sus hijos María Silvina, Mercedes Victoria y Francisco José, sus nietos Milagros, Facundo y Jerónimo, sus hermanas Nieves Teresita y María Isabel participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. C duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Su dolorida hermana Lic. Nieves Teresita participa de su vuelo a las verdes praderas de la eterna felicidad. Desde allí sonreirá como siempre, con el repiqueteo de un bombo y el abrazo fraterno y sincero. Se ruega una oración en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. "Tío querido descansa en paz en los brazos del Señor y brille para ti la luz que no tiene fin". Su sobrino Antonio (Chiche), su esposa Emilia e hija, que nunca te olvidarán. Acompañan a Nieves Teresita hermana, su esposa, hijos y demás familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". Sus sobrinos Ariel Pitzalis, Carina Perren, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su tía Teresita, hijos y demás familiares en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. "Querido tío que el Señor te de el descanso eterno". Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones. Su sobrina Pitzalis María Eugenia, sus hijos Matías, Antonella y demás familiares. Acompañan a su tia Nieves Teresita, hijos, esposa y demás familiares. Participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Sus sobrinos Miguel Ángel Tejera y María Rufino y su hijo Miguel Ángel Tejera participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Magui Montero, sus hijas Sandra y Silvina García participan el fallecimiento del estimado Hugo y acompañan en el dolor a su hermana Nieves Teresita Maldonado y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|."Querido "don Hugo" tu avión surca el cielo infinito desde allí tu sonrisa pícara nos iluminará". El Dr. Miguel Saad, su esposa Marcela Elías y familia participan con dolor la muerte del apreciado amigo. Elevan oraciones por su memoria y acompañan en este difícil momento a su hermana Nieves Teresita y demás familiares.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Apreciado amigo Hugo, ya descansas en verdes praderas, partiste con el Señor y te llevaste tu simpatía y tu alegría de vivir, llegó la hora del reposo del guerrero, descansa en paz querido Hugo. Señor recibe a tu hijo amado y dale consuelo y fortaleza a su hermana Teresita. Sus amigos Hugo Daud y Marta Álvarez Ruiz, acompañan a la amiga Tere y ruegan por el eterno descanso de Huguito.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. La Comisión Directiva y Socios de Summa - Colectivo de Arte y SADE - Santiago del Estero acompañan a su socia y hermana Nieves Teresita. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Querido primo, cuanto dolor por tu partida, pero ya descansas en paz y en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Acompañamos en este doloroso momento a tu esposa Isabel, tus hijos y a tu hna. Nieves Teresita y demás familiares. Pedimos oraciones en tu memoria y resignación. Muñeca Agüero, Eraldo Pitzalis (Jimmy), sus hijos, Ariel, esposa e hijos, María Eugenia e hijos, Antonio, esposa e hija y demás familiares.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Tus compañeros de la Promoción 32 de la F. A. A. te despiden con profundo dolor, acompañando a tu flia. en este difícil momento y piden oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Juan Suárez, su esposa Norma B. Ledesma y flia. acompañan a su hermana Teresita en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. El Grupo Literario Reencuentro junto con sus filiales del interior provincial, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido hermano de Teresita Maldonado, amiga, socia y miembro de la comisión directiva. Pedimos a Dios resignación para su familia y que para él brille la luz que no tiene fin.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Lucho Quadrelli, Norma e Inés Sayago, Lucy Kobilañski, Amalia Domínguez y todos los miembros del grupo literario Nuevos Caminos participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la estimada escritora santiagueña Nieves Teresita Maldonado. Que el Señor lo tenga en su gloria y brille para él la luz que no tiene fin.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. El Dpto. de Ciencias Sociales del Colegio Absalón Rojas, participa el fallecimiento del hermano de la Lic. Teresita y la acompañan en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Tu compañero y amigo Rubén Ábalos Aliaga y su flia., participa con inmenso dolor tu partida al Reino del Señor. Acompañan a tu flia. solicitando oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Sus amigas y ex compañeras de la Promoción 1961 de la Esc. Normal M. Belgrano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Nieves Teresita, a sus hijos, nietos y demás familiares ante inesperada pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Choly Moyano y familia participa con dolor el fallecimiento de su amigo de Promoción, Hugo Alberto y acompaña con afecto a su hermana Tere, hijos, nietos y demás familiares en este triste momento ¡La Patria está de duelo, se fue un Héroe!

MALDONADO, HUGO ALBERTO VICECOM. (R) VGM) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y sus respectivas familias; Herculano Melo y Sra. participan el fallecimiento del apreciado vecino y amigo. Abrazan con cariño a su hermana Tere y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria

MURILLO, VIVIANA ISABEL Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. La Comunidad de la Parroquia de Guadalupe del Barrio Contreras Viejo, el Instituto San Martín de Porres y su familia, part. con profundo dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 9 en la Casita Virgen de Guadalupe del mismo Barrio, sus restos son velados en Salón de la Gran Comunidad de la Parroquia de Guadalupe. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PALACIOS DE IBARRA, JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. "Tu sencillez y humildad fueron principios que distinguieron ti desempeño en la función pública. Su amiga y ex compañera Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Víctor y Luciana con sus respectivas familias acompañan en el dolor ante irreparable pérdida a sus apreciados hijos Néstor Silvia y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PONCE, ELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Sus hijos: Adrián, Nestor, Norma, Sergio, René, Hilda, Walter y Marcos, h/p, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Santa María. SEPELIO SANTIAGO.

SANTILLÁN, ALBA ANGÉLICA (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Mami Kika que gran dolor dejaste en nuestro corazón, siempre voy a recordarte con la mirada tierna, esperándome llegar sentada en tu silla con abrazos y besos que siempre repartías a tus hijos y nietos, queriéndonos y luchando como una leona hasta tu partida. El único consuelo que me dejas es que siempre quedará tu imagen en mi memoria. Ruego por tu descanso eterno. Su hijo Jose Luis, hija política Patricia y tu nieta Josefina. Que descanses en paz.

SANTILLÁN, ALBA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Sus hijos Silvia Mariano, Raúl, Alejandro, Mónica, Daniel, José, Luis, Javier, Alejandra, Sebastián, participan su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANTILLÁN, ALBA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Ramón Carabajal, su esposa Juana Cruz e hijos Patricia, Alejandra, Rodolfo, Milagros y su nieta Josefina. Participan con profundo dolor su fallecimiento y que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno.

SANTILLÁN, ALBA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Que en este descanso eterno el Señor la proteja con su mirada. Despedimos con dolor a la madre de nuestro estimado Alejandro Pavón; Roldán Paula y Sebastián López Milet, ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ALBA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Despedimos con profundo dolor a la madre de nuestro querido Alejandro Pavón; Luis César Roldán, su esposa, hijas Pilar y Mariana Roldan. Rogamos oraciones por la paz de su alma.

SANTILLÁN, ALBA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Pedimos a Dios reciba en su brazos de amor a Kika y le otorgue eterna Paz. Sus compañeros acompañan a Alejandro, su hijo en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ALBA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Amigas y compañeras de Manos Laboriosas, de tu hija política Maricel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ALBA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Fernando Nasif, su esposa Maria Cristina y su hija Milagros, participan con profundo dolor el fallecimiento de Alba. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ALBA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Aidée Ibarra y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su nieto político José Pavón. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ALBA ANGÉLICA (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Sus cuñados Tica y Abel Jugo y sus sobrinos Mariana, Anabel y Juan Manuel con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. A nuestra querida amiga de vida "Cocó". Nunca te olvidaremos. Beatriz Ducca de Kozameh, sus hijos Maria Beatriz, Maria Lia, Maria Alejandra y Guillermo acompañan a su amigo Pato e hijos con mucho dolor.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. César Mónicci Kurán, su esposa María del Carmen Parente participan su fallecimiento y acompañan a su familia y en especial a su hermana Marta con mucho afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Maru Jiménez y familia participan con dolor y acompaña a su familia en estos momentos. Siempre estarás en nuestro corazón.





ABUD, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. Su nuera Nelly, sus nietos Fernanda, Belén, Ángeles, Ricardo, Huerto, Cristian y Alejandro invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

GÓMEZ, ISAURO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/12|. Un día como hoy te fuiste mi viejito querido . Tu esposa Nelly, tus hijos, nietos y bisnietos, invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la Pquia. Santo Cristo.

JORGE, DIEGO - TOMAT, DIEGO - TOMAT, MARIO (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa de acción de gracias, recordando un año más de sus respectivos fallecimientos hoy lunes a las 20.30 en la Catedral Basílica.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. "Que el señor te reciba en sus brazos y te conceda el descanso eterno". Sus familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SOSA DE LEDESMA, ZULEMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/17|. Su esposo Pedro Ledesma, sus hijas Mirta Ledesma, Nancy Ledesma y sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy lunes en la iglesia La Merced a las 20, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.





ABUD, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. Abuela, una lagrima cae cuando te recuerdo, fuiste lo mejor para mí, nuestras largas conversaciones nunca las olvidaré y tus consejos nunca los dejaré, no quiero llorarte, porque te amo, pero es difícil no hacerlo, ya que solamente se fue una parte de ti, la que yo podía tocar. Cerramos los ojos, puedo acariciar tu alma y recordarte tal como eras, hoy tu espíritu está en nosotros y te siento en mi corazón. Vives en él y así será eternamente. Cada vez que respire te recordaré, siempre te recordaré. Estás en mi corazón y mi corazón por ahora sufre per en paz con el Señor. Sé que tu me darás la fuerza para seguir adelante. Te abrazo con mi corazón. Te amo abuelita mía. Fernanda.





GARNICA, CLELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Su esposo Ángel Gustavo Voces, hijo y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383





MARTÍNEZ, ÁNGEL ABEL (q.e.p.d.) (Lito) Falleció el 8/5/14|. A 3 años de tu partida al Reino de Dios, vives en nuestros corazones. Tu madre: Nieves Medina, tu esposa Elena Lemos, tus hijos Abel y Veronica, tus amados nietos Naim, Marlyn, Amy y Benjamín, hijos políticos Sonia y Ricardo y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia Santiago Apóstol a la 20 hs.





GUZMÁN, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/15|. Hace 2 años que partiste de nuestro lado. Hoy estás en la gloria de Dios y te recordamos siempre, su esposa Norma, sus hijos Hugo y José; Virgi su nieta querida; Belén, Gaby y demás familiares, te llevamos en el corazón, invitan al responso en el Cementerio Jardín del Sol a las 17 hs el día 08/05/17, para rogar por el eterno descanso de su alma.





CHILIO, ELISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Sus hijos Walter, Elsa, Jorge; hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MARCELINA, OLIVERA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Sus hijos Félix, Juan y Manuel. Sus hijos políticos María y Mirta, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162. Tel. 4219787.





IBÁÑEZ, CLAUDIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/98|. Partiste como las aves en un eterno vuelo, dejando imborrables recuerdos en nuestros corazones que son nuestra fortaleza para continuar el camino, el camino que recorriste con fe y valentía, sonriendo aún en la adversidad, tratando de sostenernos. Sos nuestro ángel, nuestro guía, y vives en n nuestros corazones, porque los seres amados como vos no se van nunca. Descansa querido, nosotros velamos tu sueño. Señor, guíalo por senderos de luz para que goce de la vida eterna. En el aniversario de tu partida, tu mamá Ángela, tus hermanos Silvia, Jo y Solé y sus familias elevan oraciones por ti en la misa a realizarse en la comunidad Virgen de Luján del barrio Maipú, hoy a las 20 horas.





ÁLVAREZ, MARÍA ANTONELLA (Anto) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/10|. Anto: se cumplan siete años de tu trágica partida al Reino de Dios desde ese día sos el ángel que nos da fuerza para seguir viviendo y la estrella más luminosa en las noches tristes. Te queremos, te recordamos con mucho cariño. Sus padres Mirta y Gaby, sus hermanos Gabriel y Beba ruegan oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.