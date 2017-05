Hoy 22:58 -

¡Buen día! Es normal que a veces nos sintamos confundidos, sin saber qué pensar, sin saber qué hacer. ¿Pero es siempre inevitable la confusión? ¿No servirá muchas veces de pretexto? Hagamos una pausa para reflexionar un poco. Sugiero para ello leer con atención lo que dice René Trossero en “Remansos, para seguir andando”.

“Si te sientes confundido, acepta una primera realidad: tú te estás confundiendo; y cambia la afirmación por ésta: “Yo me estoy confundiendo” por algo y para algo. Nada en realidad es confuso o complicado: todo es simple, desde Dios hasta una flor. Porque Dios es Dios, una flor es una flor, el sol es el sol, una pena es una pena y una alegría es una alegría, lo bueno es bueno y lo malo es malo... Solamente el hombre, con su mente, mezcla y complica, enturbia y confunde, por alguna causa y para algún objetivo.

Pregúntate honestamente: ¿por qué no puedes o no quieres llamar las cosas por su nombre? ¿Qué ventajas quieres lograr haciendo que lo claro sea oscuro, que lo simple sea complicado...? ¿No estás usando tu confusión para excusarte, para postergar tu decisión, para no arriesgarte y comprometerte? Cuando las cosas son confusas, cuando dices que te sientes confundido, suele suceder que mezclas una realidad con otra, porque verlas por separado, claramente te da miedo.

¿No te sucede que te sientes confundido, porque no sabes qué te gusta o qué quieres? Y en este caso ¿no estás mezclando lo que a ti te gusta y lo que tú querrías, con lo que a otros le gusta o con lo que otros esperan de ti? ¿No estás mezclando y superponiendo lo que sabes que quieres, con el temor de jugarte y comprometerte libremente? ¿No usas tu confusión para encubrir tu miedo y tu cobardía, y quedarte en la indecisión, eludiendo tu responsabilidad de elegir y decidir?

¡Mira que algunos jugaron el juego de confundirse hasta el extremo final de no saber quiénes eran ellos mismos!

¡No te confundas! ¡Llama las cosas por su nombre y verás que todo es claro en la vida, aunque no todo sea fácil!”. ¡Hasta mañana!