Banfield volvió a ganar y sueña con la Copa

Fotos GOLEADOR. Cvitanich marcó los dos tantos, ambos de penal.

09/05/2017 -

Banfield venció anoche como local por 2 a 0 a Sarmiento, de Junín, que sigue hundido en zona de descenso, con dos goles de tiro penal de Darío Cvitanich, y de esta manera alcanzó en el quinto escalón a River Plate y Racing Club, que lo aventajan por diferencia de gol, pero con los que está dirimiendo mano a mano el último lugar de acceso a la Copa Libertadores 2018.

Un primer tiempo discreto, con Sarmiento parado de contra y Banfield presionando alto, y una segunda mitad en la que los valores no cambiaron y la segunda conquista tras un penal inexistente que volvió a convertir Darío Cvitanich sentenció el marcador.

El local sumó la cuarta victoria consecutiva, con una de Copa Argentina sobre Chaco For Ever incluida, y llega bien posicionado al clásico con Lanús, mientras que Sarmiento acumuló el séptimo encuentro sin victorias, con dos empates y cinco caídas.

El triunfo banfileño fue indiscutible porque hegemonizó las acciones durante la mayor parte del encuentro salvo los primeros minutos del segundo período, pero la vía por la que llegó a sendas conquistas no fue tan clara como el triunfo en sí. Es que si bien el primer penal generó dudas que pueden darle la derecha al árbitro Pedro Argañaraz, el segundo directamente no fue, ya que no hubo contacto del defensor Alexis Niz, aunque el árbitro asistente que ocupaba el ataque del "Taladro" le avisó al juez que sí había tomado a Darío Cvitanich, lo que derivó en la segunda sanción desde los 12 pasos.