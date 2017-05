Comercio apuesta al futuro

Hoy 23:31 -

Los resultados evidencian el gran momento de las divisiones inferiores en Comercio, que en las primeras tres fechas del torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol lo mantiene al club como invicto, sin conocer la derrota en todas sus categorías.

Luis Tomás Asili, entrenador de las inferiores de la entidad “tripera”, se refirió al presente de los chicos y de esta oportunidad de dirigirlos.

“En el 2002 empecé a dirigir las inferiores, después tuve un paso por Central Córdoba 2010-2011. Son muchos años, siempre tratando de inculcarles la disciplina que a veces es muy difícil, y el respeto. Esto está en formación, siempre hago hincapié en la disciplina y en la conducta. Siempre intento que todos jueguen. Vivimos en una sociedad donde nadie soporta a nadie y la droga es un factor determinante en este sentido, por eso la importancia del fútbol y el deporte en este contexto”.

A su vez, Asili remarcó: “El padre tiene que venir a alentar. El objetivo de este año es clasificar a las cuatro divisiones a las finales, cosa que lo venimos haciendo en los dos últimos años. Dios quiera que podamos meter un campeón este año, pero lo principal es meter las cuatro adentro y promover chicos a la reserva y a la Primera”.

“Este año desde la clase 2004 hasta la 2012 hay chicos entrenando. Lo que inculco es la disciplina y conducta, más allá del espacio chico que tenemos para entrenar en Comercio están aprendiendo. Hay que trabajar más con los chicos en el aspecto psicológico, hablarles mucho y a mí me gusta, me apasiona esto”.

‘Pienso que mientras pasan los años uno aprende a cómo desenvolverse con los más chicos. Pero si no tienes ‘feeling’, si no le llegas a los chicos, es imposible desarrollar esta tarea. Por suerte manten-go ese carisma. Después, en la forma que uno lo habla, por ahí de la forma que uno lo bromea, un conjunto de cosas que uno tiene que hacer para llegarle al chico y de esta forma trabajar”, agregó el “Gringo”.

“En cuanto al nivel del fútbol infantil en Santiago es muy bueno. Hay que inculcarles disciplina y conducta. Si te vas afuera en las grandes ciudades no vas a poder rendir si, por ejemplo, vos estás físicamente bien, futbolísticamente después te formas allá; pero si físicamente no estás bien no podés llegar nunca, porque hay una gran diferencia allá”.