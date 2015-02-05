CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Mayo de 2017

A LAS 23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

Hoy 19:39 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.00 MI ÚLTIMO DESEO

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.15 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CIRCUITO ARGENTINO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TELÓN ABIERTO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 EL PODIO

23.00 PEREGRINO DE LA FE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.33 LOCOS POR LAS NUECES

09.17 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

11.06 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

11.18 SHANGHAI KID EN LONDRES

13.34 OSCAR

15.50 LÍNEA DE EMERGENCIA

17.39 EL DISCÍPULO

20.00 LA CASA DE AL LADO

22.00 EN COMPAÑÍA DEL MIEDO

23.58 TERROR EN CHERNOBYL

TCM

08.11 ESTE ES ELVIS

10.01 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS

11.43 SELENA

14.08 PESCADOR DE ILUSIONES

16.42 EL FANÁTICO

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 4)

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 GENERACIÓN X

22.55 LA PANTERA ROSA

23.25 PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS

TNT

08.03 GRITANDO Y PATEANDO

09.54 AMOR Y TESORO

12.00 VALIENTE

13.43 AQUÍ Y AHORA

15.28 AMOR A SEGUNDA VISTA

17.24 SUPERMAN REGRESA

20.20 EL EJECUTOR

22.00 LEGIÓN DE ÁNGELES

23.52 CRANK 2. ALTO VOLTAJE

01.42 LEGIÓN DE ÁNGELES

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, EL ÚLTIMO GRIMM

08.00 GRIMM, TRES MONEDAS A LA FUENTE

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, GIRO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LUNÁTICO

11.00 HOUSE M.D., UN DÍA, UNA HABITACIÓN

12.00 HOUSE M.D., INSENSIBLE

13.00 DETECTIVES MEDICOS S14, CITA MORTAL

13.30 CUESTIÓN DE TIEMPO

16.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO

17.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL

18.00 CHICAGO P.D., EN UN BOLSO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS

21.00 CHICAGO JUSTICE, FUEGO AMISTOSO

22.00 SHADES OF BLUE, CAZA DE FANTASMAS

23.00 LA FAMILIA DE MI NOVIA

STUDIO UNIVERSAL

09.05 BROKEN BRIDGES

11.20 ANNA KARENINA - PARTE 1

13.20 ANNA KARENINA - PARTE 2

15.35 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

17.45 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

20.00 COMO CASARSE CON UN BILLONARIO

22.10 EL NIÑERO

24.00 A LA VENTA

02.00 ACOMPAÑANTE

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22.30, FOLCLORE DE TODOS LADOS CON ALE CARABAJAL, MARIANO SARQUIZ, NICO PETROS BRANDÁN Y ANDRÉS LENA.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, A LAS 22.30, LOS CHANGOS SANTIAGUEÑOS CON NICOLÁS CASTILLO (BANDONEÓN), CARLOS LEIVA (VOZ Y GUITARRA), ÍTALO BANEGAS (GUITARRA), JUAN PABLO PUGLIESE (VIOLÍN) NICOLÁS FERREYRA (PERCUSIÓN)

+VIERNES 12, A LAS 22.30, VIEJO VEN BLUES CON NORBERTO COSTA, SANTIAGO COSTA, LEANDRO COSTA, AGUSTÍN CARO Y JUAN JOSÉ VILLARRUEL.

+VIERNES 12, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, NOCHE DE ROCK NACIONAL CON ACERTIJO: PACHI ASTUDILLO, CHARLY CASTILLO, CLAUDIO BARRIONUEVO Y RAMÓN HERRERA.

BACANO’S

(AVDA. SAN MARTÍN Y

ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)

+VIERNES 12, A PARTIR DE LAS 22, SHOW EN VIVO DE MOCHO BLUES CON UN TRIBUTO AL ROCK-POP, NACIONAL E INTERNACIONAL 80 Y 90.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+SÁBADO 13, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ABOLENGO, JUNTO A DÚO NAZA-LUCAS Y REVOLUCIÓN.

CLUB HURACÁN

+SÁBADO 13, MARITO ALEJANDRO, ORO BOCHI, LA TEQUILA, ENTRE OTROS.

CINES


SUNSTAR

REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):

FANTASÍA (+ 13 años)

11/05 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

11/05 - 12/05 16:30 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

11/05 -18:40 (Cast) 21:30 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

11/05 -16:40 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

11/05 -19:20 (Cast) 22:10 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

11/05 - 12/05 17:30 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

11/05 -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

LOS PADECIENTES (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+16 años) 11/05 -12/05-17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

11/05 -22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 22:20 - (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 20:00 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:20- 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

 
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