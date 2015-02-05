CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Mayo de 2017
A LAS 23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
Hoy 19:39 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.00 MI ÚLTIMO DESEO
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.15 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CIRCUITO ARGENTINO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TELÓN ABIERTO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 EL PODIO
23.00 PEREGRINO DE LA FE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
14.00 LA FIJA
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.33 LOCOS POR LAS NUECES
09.17 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
11.06 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
11.18 SHANGHAI KID EN LONDRES
13.34 OSCAR
15.50 LÍNEA DE EMERGENCIA
17.39 EL DISCÍPULO
20.00 LA CASA DE AL LADO
22.00 EN COMPAÑÍA DEL MIEDO
23.58 TERROR EN CHERNOBYL
TCM
08.11 ESTE ES ELVIS
10.01 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS
11.43 SELENA
14.08 PESCADOR DE ILUSIONES
16.42 EL FANÁTICO
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 4)
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 GENERACIÓN X
22.55 LA PANTERA ROSA
23.25 PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS
TNT
08.03 GRITANDO Y PATEANDO
09.54 AMOR Y TESORO
12.00 VALIENTE
13.43 AQUÍ Y AHORA
15.28 AMOR A SEGUNDA VISTA
17.24 SUPERMAN REGRESA
20.20 EL EJECUTOR
22.00 LEGIÓN DE ÁNGELES
23.52 CRANK 2. ALTO VOLTAJE
01.42 LEGIÓN DE ÁNGELES
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, EL ÚLTIMO GRIMM
08.00 GRIMM, TRES MONEDAS A LA FUENTE
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, GIRO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LUNÁTICO
11.00 HOUSE M.D., UN DÍA, UNA HABITACIÓN
12.00 HOUSE M.D., INSENSIBLE
13.00 DETECTIVES MEDICOS S14, CITA MORTAL
13.30 CUESTIÓN DE TIEMPO
16.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO
17.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL
18.00 CHICAGO P.D., EN UN BOLSO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS
21.00 CHICAGO JUSTICE, FUEGO AMISTOSO
22.00 SHADES OF BLUE, CAZA DE FANTASMAS
23.00 LA FAMILIA DE MI NOVIA
STUDIO UNIVERSAL
09.05 BROKEN BRIDGES
11.20 ANNA KARENINA - PARTE 1
13.20 ANNA KARENINA - PARTE 2
15.35 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
17.45 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
20.00 COMO CASARSE CON UN BILLONARIO
22.10 EL NIÑERO
24.00 A LA VENTA
02.00 ACOMPAÑANTE
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22.30, FOLCLORE DE TODOS LADOS CON ALE CARABAJAL, MARIANO SARQUIZ, NICO PETROS BRANDÁN Y ANDRÉS LENA.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, A LAS 22.30, LOS CHANGOS SANTIAGUEÑOS CON NICOLÁS CASTILLO (BANDONEÓN), CARLOS LEIVA (VOZ Y GUITARRA), ÍTALO BANEGAS (GUITARRA), JUAN PABLO PUGLIESE (VIOLÍN) NICOLÁS FERREYRA (PERCUSIÓN)
+VIERNES 12, A LAS 22.30, VIEJO VEN BLUES CON NORBERTO COSTA, SANTIAGO COSTA, LEANDRO COSTA, AGUSTÍN CARO Y JUAN JOSÉ VILLARRUEL.
+VIERNES 12, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, NOCHE DE ROCK NACIONAL CON ACERTIJO: PACHI ASTUDILLO, CHARLY CASTILLO, CLAUDIO BARRIONUEVO Y RAMÓN HERRERA.
BACANO’S
(AVDA. SAN MARTÍN Y
ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)
+VIERNES 12, A PARTIR DE LAS 22, SHOW EN VIVO DE MOCHO BLUES CON UN TRIBUTO AL ROCK-POP, NACIONAL E INTERNACIONAL 80 Y 90.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+SÁBADO 13, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ABOLENGO, JUNTO A DÚO NAZA-LUCAS Y REVOLUCIÓN.
CLUB HURACÁN
+SÁBADO 13, MARITO ALEJANDRO, ORO BOCHI, LA TEQUILA, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):
FANTASÍA (+ 13 años)
11/05 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
11/05 - 12/05 16:30 (Cast)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
11/05 -18:40 (Cast) 21:30 (Subt)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
11/05 -16:40 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
11/05 -19:20 (Cast) 22:10 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
11/05 - 12/05 17:30 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
11/05 -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
LOS PADECIENTES (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+16 años) 11/05 -12/05-17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):
FANTASÍA (+ 13 años)
11/05 -22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 22:20 - (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10- 20:00 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:20- 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50