Un sanjuanino vende su riñón en Facebook porque "no queda otra"

Hoy 18:25 -

Un hombre sanjuanino quedó en el ojo de la tormenta luego de ofrecer uno de sus riñones a cambio de dinero. A través de uno de los grupos de venta de Facebook, el individuo asegura que no tiene “otra salida”.

“Vendo un riñón, no es chiste y con mucho respeto lo hago. Sé que hay gente que lo necesita y yo el dinero”, publicó el individuo. De inmediato, la publicación se llenó de comentarios, muchos de ellos criticando su actitud, y otros tantos poniendo en duda la veracidad de la publicación.

“Te juro que no tengo más opciones. Tengo 42 años. No es fácil. Lo hago por necesidad y sí se puede hacer. No es ilegal”, respondió el protagonista de esta historia ante las preguntas de varios. La publicación fue eliminada y se desconoce si pudo solucionar su problema.