CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Mayo de 2017

A LAS 09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

Hoy 21:06 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.00 MI ÚLTIMO DESEO

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.15 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ESPACIO UNSE TV

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 MUSICA INTERIOR

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR CANAL 14 QUIMSA VS. OLÍMPICO

24.00 BÁSQUET POR CANAL 14 QUIMSA VS. OLÍMPICO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

07.29 LOCA POR LAS COMPRAS

09.32 BAJO EL SOL DE TOSCANA

11.44 10 COSAS QUE ODIO DE TI

13.42 REGRESO DEL TODOPODEROSO

15.37 LA ÚLTIMA PELEA

18.25 EL TESORO DEL AMAZONAS

20.22 LA TRAMPA

22.00 ARMAGEDDON

TCM

07.08 LA NIÑERA

07.34 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - HUMAN RIGHTS NOW!

08.47 SELENA

11.07 OPERACIÓN DRAGÓN

13.02 EL ÚLTIMO TREN DE GUN HILL

14.52 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

16.57 GENERACIÓN X

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 HELLBOY

23.15 MOONWALKER

TNT

06.00 AMOR Y TESORO

08.21 AMOR A SEGUNDA VISTA

10.13 SUPERMAN REGRESA

13.06 LA PERLA DEL DRAGÓN

14.58 TINKER BELL. EL SECRETO DE LAS HADAS

16.21 EL EJECUTOR

18.01 LA MONTAÑA EMBRUJADA

19.57 MONSTERS UNIVERSITY

22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

23.41 UNA VERDAD OSCURA

01.42 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, TRES MONEDAS A LA FUENTE

08.00 GRIMM, LA SERPIENTE EMPLUMADA

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS

11.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO

12.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL

13.00 CHICAGO P.D., EN UN BOLSO

13.50 LA FAMILIA DE MI NOVIA

16.00 HOUSE M.D., POSICIÓN FETAL

17.00 HOUSE M.D., TRANSMISIÓN AÉREA

18.00 CHICAGO P.D., JUSTICIA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, VIDA SILVESTRE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PERSONAJE

21.00 VIVIENDO CON MI EX

23.10 TRES SON MULTITUD

STUDIO UNIVERSAL

09.15 EL NIÑERO

11.05 UN ROMANCE DE NOVELA

12.55 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

15.10 COMO CASARSE CON UN BILLONARIO

17.20 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

19.30 FULLSCREEN

20.00 AMOR POR CASUALIDAD

21.50 CREO QUE SÍ

23.50 EL NIÑERO

01.40 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

03.55 ACOMPAÑANTE

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22.30, GABY FERREYRA Y MARIO VARS, CON JAZZ, LATINOAMERICANOS, BOLEROS Y TANGOS.

+SÁBADO 13, A LAS 22.30, ANABELLE Y KARIME NASSIF CON MÚSICA DISCO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, A LAS 22.30, VIEJO VEN BLUES CON NORBERTO COSTA, SANTIAGO COSTA, LEANDRO COSTA, AGUSTÍN CARO Y JUAN JOSÉ VILLARRUEL.

+HOY, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, NOCHE DE ROCK NACIONAL CON ACERTIJO: PACHI ASTUDILLO, CHARLY CASTILLO, CLAUDIO BARRIONUEVO Y RAMÓN HERRERA.

BACANO’S

(AVDA. SAN MARTÍN Y ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, SHOW EN VIVO DE MOCHO BLUES CON UN TRIBUTO AL ROCK-POP, NACIONAL E INTERNACIONAL 80 Y 90.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+SÁBADO 13, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ABOLENGO, JUNTO A DÚO NAZA-LUCAS Y REVOLUCIÓN.

CLUB HURACÁN

+SÁBADO 13, MARITO ALEJANDRO, ORO BOCHI, LA TEQUILA, ENTRE OTROS.

CINES


SUNSTAR

REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):

FANTASÍA (+ 13 años)

12/05 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

12/05 16:30 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

12/05 -13/05-18:40 (Cast) 21:30 (Cast) 00:15 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

12/05 - 13/05-14:00 (Cast) 16:40 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

12/05 -13-05-19:20 (Cast) 22:10 (Subt) 00:50 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

12/05 17:30 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

13/05 -14/05 -20:00 (Cast) 22:30 ((Subt) 00:45 (Subt)

LOS PADECIENTES (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+16 años) 12/05-17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

12/05 -13/05-22:30 (Subt) 01:00 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 22:20 - (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 20:00 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:20- 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

 
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