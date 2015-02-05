CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Mayo de 2017
A LAS 09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
Por El Liberal
Hoy 21:06 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.00 MI ÚLTIMO DESEO
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.15 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ESPACIO UNSE TV
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 MUSICA INTERIOR
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR CANAL 14 QUIMSA VS. OLÍMPICO
24.00 BÁSQUET POR CANAL 14 QUIMSA VS. OLÍMPICO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.29 LOCA POR LAS COMPRAS
09.32 BAJO EL SOL DE TOSCANA
11.44 10 COSAS QUE ODIO DE TI
13.42 REGRESO DEL TODOPODEROSO
15.37 LA ÚLTIMA PELEA
18.25 EL TESORO DEL AMAZONAS
20.22 LA TRAMPA
22.00 ARMAGEDDON
TCM
07.08 LA NIÑERA
07.34 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - HUMAN RIGHTS NOW!
08.47 SELENA
11.07 OPERACIÓN DRAGÓN
13.02 EL ÚLTIMO TREN DE GUN HILL
14.52 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
16.57 GENERACIÓN X
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 HELLBOY
23.15 MOONWALKER
TNT
06.00 AMOR Y TESORO
08.21 AMOR A SEGUNDA VISTA
10.13 SUPERMAN REGRESA
13.06 LA PERLA DEL DRAGÓN
14.58 TINKER BELL. EL SECRETO DE LAS HADAS
16.21 EL EJECUTOR
18.01 LA MONTAÑA EMBRUJADA
19.57 MONSTERS UNIVERSITY
22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
23.41 UNA VERDAD OSCURA
01.42 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, TRES MONEDAS A LA FUENTE
08.00 GRIMM, LA SERPIENTE EMPLUMADA
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS
11.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO
12.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL
13.00 CHICAGO P.D., EN UN BOLSO
13.50 LA FAMILIA DE MI NOVIA
16.00 HOUSE M.D., POSICIÓN FETAL
17.00 HOUSE M.D., TRANSMISIÓN AÉREA
18.00 CHICAGO P.D., JUSTICIA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, VIDA SILVESTRE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PERSONAJE
21.00 VIVIENDO CON MI EX
23.10 TRES SON MULTITUD
STUDIO UNIVERSAL
09.15 EL NIÑERO
11.05 UN ROMANCE DE NOVELA
12.55 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
15.10 COMO CASARSE CON UN BILLONARIO
17.20 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
19.30 FULLSCREEN
20.00 AMOR POR CASUALIDAD
21.50 CREO QUE SÍ
23.50 EL NIÑERO
01.40 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
03.55 ACOMPAÑANTE
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22.30, GABY FERREYRA Y MARIO VARS, CON JAZZ, LATINOAMERICANOS, BOLEROS Y TANGOS.
+SÁBADO 13, A LAS 22.30, ANABELLE Y KARIME NASSIF CON MÚSICA DISCO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, A LAS 22.30, VIEJO VEN BLUES CON NORBERTO COSTA, SANTIAGO COSTA, LEANDRO COSTA, AGUSTÍN CARO Y JUAN JOSÉ VILLARRUEL.
+HOY, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, NOCHE DE ROCK NACIONAL CON ACERTIJO: PACHI ASTUDILLO, CHARLY CASTILLO, CLAUDIO BARRIONUEVO Y RAMÓN HERRERA.
BACANO’S
(AVDA. SAN MARTÍN Y ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, SHOW EN VIVO DE MOCHO BLUES CON UN TRIBUTO AL ROCK-POP, NACIONAL E INTERNACIONAL 80 Y 90.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+SÁBADO 13, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ABOLENGO, JUNTO A DÚO NAZA-LUCAS Y REVOLUCIÓN.
CLUB HURACÁN
+SÁBADO 13, MARITO ALEJANDRO, ORO BOCHI, LA TEQUILA, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):
FANTASÍA (+ 13 años)
12/05 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
12/05 16:30 (Cast)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
12/05 -13/05-18:40 (Cast) 21:30 (Cast) 00:15 (Subt)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
12/05 - 13/05-14:00 (Cast) 16:40 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
12/05 -13-05-19:20 (Cast) 22:10 (Subt) 00:50 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
12/05 17:30 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
13/05 -14/05 -20:00 (Cast) 22:30 ((Subt) 00:45 (Subt)
LOS PADECIENTES (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+16 años) 12/05-17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):
FANTASÍA (+ 13 años)
12/05 -13/05-22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 22:20 - (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10- 20:00 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:20- 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50