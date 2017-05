Por las lluvias se reprogamó el segundo capítulo de la Copa Santiago

13/05/2017 -

Las constantes lluvias registradas durante los últimos días obligaron a la postergación del comienzo de la segunda fecha de la Copa Santiago que organiza la Liga Santiagueña, ésta debió ser reprogramada. El segundo capítulo del certamen local debía comenzar ayer con el duelo entre Vélez y Güemes, pero la inclemencias hicieron que éste pase para el próximo martes a las 14. Por ello la fecha se abrirá en Fernández, con el choque entre Sportivo y Defensores de Forres, a las 20.30.

Continuará mañana a las 11 con el duelo entre Comercio y Yanda mientras que a las 12, Unión Santiago será local de Mitre. El miércoles desde las 16 jugarán Independiente (B) vs. Independiente de Fernández; Villa Unión vs. Central Argentino; Clodomira vs. Estudiantes y Unión de Beltrán ante Agua y Energía. El jueves lo será el turno para Sarmiento vs. Banfield y Central Córdoba ante Instituto Santiago.