Para Leonel Vangioni, Boca Juniors es el favorito a ganar

Fotos EX El "Piri" vistió la camiseta del Millonario hasta hace menos de un año.

13/05/2017 -

Leonel Vangioni hoy está jugando en el Milan de Italia y sabe lo que representa un Superclásico entre Boca y River.

En la distancia, el "Piri", ex jugador de los millonarios, habló con el diario Tuttosport y entre otras cosas dijo que el favorito a ganar el partido es Boca.

"Boca llega primero y es favorito. Pero, como se dice, un clásico es un partido aparte y no siempre gana el mejor. No siempre termina riendo el que llega como favorito. Si ganamos en La Bombonera, se abre el campeonato", afirmó.

Vangioni dejó River hace poco menos de un año, pero vivirá el Boca - River como si todavía no se hubiera ido: "Por más que estoy en Italia, no puedo no pensar en lo que pasa en Argentina. Como cada argentino futbolero, siento la ansiedad del Superclasico. Lo veré junto a (Gabriel) Paletta, seguramente con un buen asado o con un flan con dulce de leche o tomando unos mates. Ojalá gane River, por más que no le guste a Paletta".